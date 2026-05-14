Аркалык стал площадкой для важного обсуждения

В Аркалык состоялся республиканский форум "Таза Қазақстан – Таза бұлақ", объединивший представителей вузов, государственных органов и молодежных организаций, передает BAQ.kz.

Организатором мероприятия выступил Аркалыкский педагогический университет имени Ы. Алтынсарина.

В форуме приняли участие представители Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, проректоры вузов, руководители профильных подразделений и представители молодежных организаций.

Торжественная церемония прошла в городском Дворце культуры и началась с исполнения Государственного гимна.

С приветственными словами выступили заместитель акима Аркалыка Абзал Ташимов, представитель министерства Акерке Абылайхан и ректор вуза Талгат Ещжанов.

Они подчеркнули важность экологической инициативы "Таза Қазақстан", реализуемой по инициативе Касым-Жомарт Токаев.

Экология и воспитание молодежи

В ходе пленарного заседания участники обсудили вопросы формирования экологической культуры, воспитания молодежи и развития гражданской ответственности.

Эксперты отметили, что подобные форумы играют важную роль в формировании ценностей у подрастающего поколения.

Награды и культурная часть

В рамках форума активные участники были награждены благодарственными письмами акима города и ректора университета.

Также перед молодежью выступил почетный гражданин Аркалыка Шоптыбай Байдилдаулы, который поделился наставлениями о единстве и духовных ценностях.

Знакомство с университетом

После официальной части гости посетили новый учебный корпус университета и ознакомились с его инфраструктурой и материально-технической базой.

Форум стал важной площадкой для продвижения экологических инициатив, развития общественной активности молодежи и укрепления национальных ценностей.