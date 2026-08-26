Арктический опыт в образовании: как педагог готовит победителей олимпиад

Задача современного учителя заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании ответственного гражданина. Об этом на Августовской конференции педагогов в Астане заявил учитель географии Роман Гиричев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая на конференции, Гиричев отметил, что представляет молодое поколение педагогов страны. По его словам, для учителя важно не только то, какие знания получает школьник, но и каким человеком он становится после окончания школы.

«Каждый день я работаю с детьми. Моя задача – давать им знания. Но для нас, педагогов, особое значение имеет то, каким человеком ученик выйдет за пределы школы. Справедливое и безопасное общество начинается там, где уважение к закону, дисциплина и ответственность являются базовой потребностью каждого гражданина», – сказал Роман Гиричев.

По его словам, особая роль в гражданском воспитании отводится школе и личному примеру учителя. Педагог назвал важными принципами академическую честность, нетерпимость к нарушениям и постоянное профессиональное развитие.

«Подлинный патриотизм и культура правопорядка начинаются с конкретных ежедневных поступков и личного примера самого учителя, с соблюдения им академической честности, нулевой терпимости к нарушениям и стремления к постоянному развитию», – подчеркнул он.

Гиричев также рассказал о своей работе в сфере экологического воспитания. Педагог дважды участвовал в научно-экологических экспедициях на Карском море в Арктике. По его словам, экологическое воспитание помогает формировать у школьников ответственность и неравнодушное отношение к окружающей среде.

«Забота об окружающей среде учит школьников неравнодушию и осознанности в каждом поступке. За последние три года 13 моих учеников стали победителями и призерами республиканских олимпиад по географии и естествознанию. Для меня всегда было важно дать ребятам такой уровень знаний, который позволит им уверенно конкурировать с лучшими», – отметил Гиричев.

Напомним, Августовская конференция педагогов проходит в Астане.