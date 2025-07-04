Ереван официально выразил намерение стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подтвердив это в заявлении Министерства иностранных дел Армении, опубликованном 3 июля в Telegram, передает BAQ.KZ.

"Разделяя основополагающие принципы ШОС, такие как территориальная целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом организации", - говорится в заявлении.

Этот шаг свидетельствует о стремлении Еревана активизировать внешнеполитическое взаимодействие в евразийском пространстве. На сегодняшний день в ШОС входят 10 стран: Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Армения, которая до этого имела статус партнёра по диалогу, теперь делает заявку на более тесную интеграцию.

Решение о возможном расширении состава организации может быть обсуждено на саммите глав государств ШОС, который пройдёт в Китае в конце августа - начале сентября 2025 года.

Эксперты считают, что стремление Армении войти в ШОС может стать частью курса на диверсификацию внешнеполитических связей и усиление региональной безопасности на фоне глобальных геополитических изменений.