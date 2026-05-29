Армения поддержала расширение финансовой помощи агропромышленным проектам в ЕАЭС

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян заявил о важности распространения механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов ЕАЭС на агропромышленную сферу. Об этом он сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Григоряна, развитие сотрудничества в агропромышленном комплексе остается одним из важных направлений для стран Союза.

"Республика Армения придает важное значение развитию сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и приветствует подписание протокола о распространении механизмов финансовой поддержки кооперационных проектов на агропромышленную сферу", – сказал вице-премьер Армении.

Он отметил, что такой шаг будет способствовать росту кооперации между странами ЕАЭС и укреплению продовольственной безопасности.

Григорян также подчеркнул, что либерализация торговли товарами и услугами остается одним из главных условий углубления экономической интеграции в рамках Союза.

По его словам, отдельные аспекты национального регулирования по-прежнему требуют более практического согласования. Это, как отметил вице-премьер, создаст дополнительные возможности для укрепления взаимодействия государств-членов ЕАЭС, повышения предсказуемости регулирующих механизмов и формирования более благоприятных условий для бизнеса.

Кроме того, Григорян обратил внимание на необходимость диверсификации торгово-экономических связей с третьими странами и эффективной реализации действующих соглашений о свободной торговле.