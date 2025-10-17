Армения постепенно внедряет цифровую систему маркировки товаров, которая позволяет одновременно контролировать движение продукции, бороться с теневой экономикой и формировать аналитические инструменты для госорганов и бизнеса, передает BAQ.KZ.

По словам заместителя директора ООО "И-Марк" Республики Армения Анны Мурадян, страна начала внедрять маркировку с полиграфической защитой ещё в 2012–2013 годах, тогда было охвачено более 100 товарных групп. С тех пор система постоянно развивалась: в 2020 году "И-Марк" был выбран национальным оператором средств идентификации, а в 2022 году стартовали пилотные проекты для товаров высокого риска - табака и алкоголя. Сегодня цифровая маркировка внедряется постепенно, при этом многие хозяйствующие субъекты переходят на новую систему добровольно, а государство формирует график перевода всех категорий товаров на современные средства идентификации.

Как отметила спикер, обязательный ввод в оборот товаров, вывод через кассовые аппараты, использование информационного приложения для случаев без кассы и вывод через счета-фактуры позволяют эффективно контролировать движение продукции. Вся информация о кодах маркировки используется для аналитики: на её основе формируются отчёты, карты, графы и таблицы, что помогает госорганам управлять процессами и принимать решения.