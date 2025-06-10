В Вооружённых силах Казахстана стартует реализация новых цифровых инициатив, направленных на повышение безопасности и правовой защищённости военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов, передает BAQ.KZ.

Главной военной прокуратуры совместно с Министерством обороны и другими силовыми структурами будут запущены два проекта: "Закон и порядок в армии" и "Цифровая профилактика".

Генпрокурор отметил, что цель нововведений — создать прозрачную и безопасную среду службы, в которой каждый солдат чувствует себя защищённым, а командиры получают поддержку и доверие личного состава.

Одним из ключевых элементов станет установка современных видеосистем с элементами искусственного интеллекта в воинских частях. Эти технологии позволят автоматически анализировать обстановку и оперативно выявлять потенциальные угрозы.

Кроме того, в полевых условиях, при стрельбах и на боевом дежурстве командиров и срочников планируется снабдить видеожетонами — для реального контроля за действиями и соблюдением дисциплины.

Также уже действует цифровой консультант, а для обратной связи внедряются дополнительные онлайн-каналы. Призывные и медицинские комиссии начнут работать с аудио- и видеофиксацией, чтобы обеспечить прозрачность их решений и исключить нарушения при мобилизации граждан.

По словам Асылова, все эти меры станут частью системной работы по защите прав военнослужащих и укреплению доверия в армии.