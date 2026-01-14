Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло новые правила, которые определяют, как в Казахстане будет проходить принудительная ликвидация банков и закрытие филиалов иностранных банков. Документ описывает, что происходит с банком, его деньгами, долгами, судами и управлением с момента отзыва лицензии или решения суда, передает BAQ.kz.

Как следует из документа опубликованного на сайте АРРФР, принудительная ликвидация банка начинается с даты вступления в силу решения суда либо с момента отзыва банковской лицензии у филиала банка-нерезидента. С этого дня банк фактически прекращает обычную деятельность и переходит под полный контроль ликвидационной комиссии.

С момента начала ликвидации прежнее руководство банка теряет все полномочия. Управлять имуществом, подписывать документы и совершать любые действия от имени банка может только председатель ликвидационной комиссии или лицо с его официальной доверенностью. Руководители и часть сотрудников банка увольняются в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

Все долговые обязательства банка считаются наступившими досрочно. При этом прекращается начисление процентов, штрафов и пеней по всем видам задолженности. Размер долгов фиксируется на дату начала ликвидации.

Судебные споры имущественного характера, по которым решения еще не вступили в законную силу, прекращаются. Исполнение ранее принятых судебных решений приостанавливается, а все исполнительные документы передаются ликвидационной комиссии. Выплаты кредиторам осуществляются в порядке очередности, установленной законодательством.

Обязательства банка в иностранной валюте переводятся в тенге по официальному курсу Национального банка на дату начала принудительной ликвидации. Дальнейшие изменения курса на размер требований не влияют.

Новые правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после их первого официального опубликования.