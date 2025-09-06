Аршалынский район Акмолинской области продолжает укреплять позиции как один из перспективных регионов региона. Здесь одновременно развиваются аграрная и индустриальная сферы, а также реализуются масштабные инфраструктурные проекты, передаёт BAQ.KZ.

В ходе рабочей поездки аким области Марат Ахметжанов встретился с жителями района, рассказал о социально-экономических планах и ответил на актуальные вопросы населения.

Дорожная и транспортная инфраструктура

В этом году в районе активно ведется строительство и ремонт автодорог. До конца года будут завершены работы на региональных трассах "Бабатай – Койгельді", "Восточный обход Астаны – станция Сарыоба", дороге от трассы "Екатеринбург – Алматы" до села Турген и подъездной дороге к селу Берсуат. Также проводится реконструкция железнодорожных вокзалов в Аршалы и Сарыоба.

Газ и вода для сел

Особое внимание уделяется обеспечению сел инженерной инфраструктурой. В Жалтырколе и Жибек жолы завершены проекты по водоснабжению и электроснабжению. За последние три года газифицированы 17 населенных пунктов, более 14 тысяч семей получили возможность подключения. В 2025 году газ придет в новые районы Аршалы и село Акбулак.

Вопросы жителей и решения

На встрече жители поднимали проблемы качества воды в Акбулаке и Актасты, состояние дорог, вопросы передачи электрических сетей на баланс АО "АРЭК", а также работу карьеров и несанкционированные свалки. По поручению акима процесс передачи сетей в доверительное управление будет ускорен.