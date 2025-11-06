В Сенате обсудили инициативу о запрете фонограмм во время концертных мероприятий, передаёт BAQ.KZ

Поправки в закон "О культуре" предусматривают, что использование голосовых фонограмм будет запрещено, за исключением телевизионных записей и площадок, не предназначенных для проведения массовых зрелищных событий.

Депутат Советбек Медебаев обратил внимание, что действующая редакция закона лишь обязывает артистов и организаторов информировать зрителя об использовании фонограммы, тогда как новая версия вводит прямой запрет.

"Возникает противоречие: с одной стороны, закон требует только предупреждать, с другой - полностью запрещает использование фонограммы. И если запрет будет принят, кто и как будет контролировать его исполнение? Какая предусмотрена ответственность для организаторов и исполнителей?" — обратился Медебаев к представителю Министерства культуры и информации.

По словам вице-министра культуры и информации Айбека Сыдыкова, норма проработана совместно с депутатами и согласована с рабочими группами Сената. По его словам, обязанность заранее предупреждать зрителей о фонограмме сохранится, но при этом в Кодекс об административных правонарушениях внесут новую статью.