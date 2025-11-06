Артистов обяжут петь вживую: в Сенате объяснили, как будут наказывать за фонограммы
В Сенате обсудили инициативу о запрете фонограмм во время концертных мероприятий, передаёт BAQ.KZ
Поправки в закон "О культуре" предусматривают, что использование голосовых фонограмм будет запрещено, за исключением телевизионных записей и площадок, не предназначенных для проведения массовых зрелищных событий.
Депутат Советбек Медебаев обратил внимание, что действующая редакция закона лишь обязывает артистов и организаторов информировать зрителя об использовании фонограммы, тогда как новая версия вводит прямой запрет.
"Возникает противоречие: с одной стороны, закон требует только предупреждать, с другой - полностью запрещает использование фонограммы. И если запрет будет принят, кто и как будет контролировать его исполнение? Какая предусмотрена ответственность для организаторов и исполнителей?" — обратился Медебаев к представителю Министерства культуры и информации.
По словам вице-министра культуры и информации Айбека Сыдыкова, норма проработана совместно с депутатами и согласована с рабочими группами Сената. По его словам, обязанность заранее предупреждать зрителей о фонограмме сохранится, но при этом в Кодекс об административных правонарушениях внесут новую статью.
"За нарушение запрета предусмотрен штраф до тысячи месячных расчетных показателей. Контролировать исполнение нормы будут местные исполнительные органы. Цель поправок - повысить качество живых выступлений и доверие зрителей к артистам, чтобы сцена снова стала местом настоящего звучания, а не имитации.", — рассказал он.
