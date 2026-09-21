18–20 сентября в Алматы прошёл ALMA-FEST CIRCUS – масштабный цирковой проект Казахского государственного цирка, приуроченный ко Дню города. В течение трёх дней жители и гости мегаполиса могли увидеть выступления профессиональных артистов из Казахстана, России и Украины.

Где прошли представления

Праздничная площадка была организована в Наурызбайском районе Алматы, возле школы №221. Здесь на три дня разместили шатёр-шапито, где проходили цирковые представления для зрителей разных возрастов.

Организаторы подготовили программу, объединившую несколько жанров современного циркового искусства.

Что увидели зрители

В программе были представлены воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика, гимнастические номера и выступления с дрессированными собаками.

На одной арене выступили профессиональные артисты, среди которых были призёры и победители международных фестивалей циркового искусства. Сложные трюки и постановочные номера стали основой насыщенной программы.

Кто стал специальным гостем

Одним из специальных гостей ALMA-FEST CIRCUS стал известный артист и клоун Мурат Мутурганов.

Его выступление стало одной из ярких частей программы. Особенно тепло номер встретили юные зрители, которые не раз отвечали артисту смехом и аплодисментами.

Для кого подготовили проект

ALMA-FEST CIRCUS был рассчитан на семейную аудиторию. В течение трёх дней шатёр принимал зрителей разных возрастов.

Для семей это стало возможностью провести праздничные дни вместе и познакомиться с современным цирковым искусством. При этом проведение проекта в Наурызбайском районе позволило приблизить профессиональную культурную программу непосредственно к жителям района.

Чем запомнился фестиваль

Каждое представление сопровождалось живой реакцией зрителей, смехом и аплодисментами. За три дня проект объединил на одной площадке артистов и зрителей, создав атмосферу семейного праздника.

ALMA-FEST CIRCUS стал частью мероприятий, посвящённых Дню города Алматы, и представил цирковое искусство как один из форматов совместного культурного досуга для жителей и гостей города.