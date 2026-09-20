В Алматы 75 грузовиков отправили на спецстоянку
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В Алматы продолжаются проверки грузового транспорта в рамках акции «Таза Қазақстан». С начала года водители грузовиков более 22 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Почти 500 нарушений связаны с несоблюдением экологических требований. По итогам проверок 75 грузовых автомобилей отправили на специальные стоянки, ещё у 216 машин сняли государственные регистрационные номера.
Грузовые автомобили ежедневно участвуют в дорожном движении на улицах Алматы. Поэтому их техническое состояние и соблюдение установленных требований напрямую влияют на безопасность и экологическую ситуацию в городе, — сказал Абдинур Тасыбаев.
По его словам, во время проверок специалисты изучают документы, техническое состояние транспорта и соблюдение водителями требований законодательства. Проверки грузовых автомобилей продолжаются.
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