В Алматы 75 грузовиков отправили на спецстоянку

В Алматы продолжаются проверки грузового транспорта в рамках акции «Таза Қазақстан». С начала года водители грузовиков более 22 тысяч раз нарушили правила дорожного движения. Почти 500 нарушений связаны с несоблюдением экологических требований. По итогам проверок 75 грузовых автомобилей отправили на специальные стоянки, ещё у 216 машин сняли государственные регистрационные номера.

Грузовые автомобили ежедневно участвуют в дорожном движении на улицах Алматы. Поэтому их техническое состояние и соблюдение установленных требований напрямую влияют на безопасность и экологическую ситуацию в городе, — сказал Абдинур Тасыбаев.

По его словам, во время проверок специалисты изучают документы, техническое состояние транспорта и соблюдение водителями требований законодательства. Проверки грузовых автомобилей продолжаются.