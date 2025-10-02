Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, выступая на XVI Евразийском форуме Kazenergy в Астане, назвал ключевые направления компании, передаёт BAQ.KZ.

"Для "КазМунайГаза" конечно, основой является нефтегазовый бизнес, и мы останемся нефтегазовой компанией. Это наша база, наш фокус и приоритет. Но в то же время мы активно развиваем и другие важные направления. Многие участники знают из наших публичных отчётов, что как интегрированная компания и надёжный партнёр мы растём, наши показатели увеличиваются — хотя рост всегда приносит и новые вызовы. Тем не менее для нас остаются ключевыми несколько направлений", - сказал Хасенов.

По его словам, первое направление – это геология. Второе — повышение коэффициента извлечения и эффективности.

"Речь всегда идёт об эффективности и технологиях. У нас есть собственные программы, и уже сегодня мы внедряем множество новых технологий на наших месторождениях. Результаты весьма хорошие. Это наш второй приоритет", - сказал Хасенов.

Третье — нефтехимия и газохимия.

"В Казахстане добыча нефти остаётся стабильной, и каждый год мы расширяем производство. Мы начали строительство крупных новых проектов, включая новые заводы и мощности. Диверсификация в этом направлении останется одним из наших приоритетов", - сказал Хасенов.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

