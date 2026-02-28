  • Главная
  • Асхат Рахимжанов: Человекоцентричность - как основа Новой Конституции

Асхат Рахимжанов: Человекоцентричность - как основа Новой Конституции

Проект новой Конституции закрепляет принцип человекоцентричности, считает эксперт.

Сегодня 2026, 12:02
Фото: Тгк Референдум-2026

Председатель Общенациональной социал-демократической партии, депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов отметил, что государство должно существовать прежде всего ради человека, его прав, достоинства и свободы, передает BAQ.KZ

По его словам, проект новой Конституции закрепляет принцип человекоцентричности, признавая высшей ценностью жизнь и права гражданина. 

Он подчеркнул, что справедливость должна быть реальной - чтобы труд уважался, закон служил людям, а каждый гражданин чувствовал защиту и уверенность в будущем. 

Именно такой подход, по его мнению, делает страну по-настоящему сильной и устойчивой.

