Депутаты Сената высказали обеспокоенность по поводу высокой долговой нагрузки бюджета и требуют от правительства конкретных шагов по её снижению, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На заседании Сената озвучена тревожная статистика: в 2024 году дефицит республиканского бюджета превысил плановые показатели, составив 3,6 трлн тенге. По словам сенатора Нурии Ниязова, это привело к наращиванию заимствований, в результате чего государственный долг за год вырос на 17,2% и на 1 января 2025 года достиг более 31 трлн тенге.

"Выросла сумма на погашение и обслуживание правительственного долга в размере 5,6 трлн тенге. То есть сумма погашения и обслуживания правительственного долга достигла более 41% от доходов", – подчеркнула сенатор.

Министр финансов Мади Такиев признал рост долговой нагрузки, но заверил, что госдолг Казахстана остаётся управляемым и не превышает критических уровней.

"На 1 апреля 2025 года объем госдолга составил 31,9 трлн тенге, или 21,1% к ВВП. Как отмечают международные эксперты, это невысокий уровень и им можно управлять. Госдолг растёт, на обслуживание тоже уходят значительные средства, но сегодня это всё находится в пределах всех лимитов, которые у нас есть. По ним нет необходимости пересматривать. 2024-2025 годы – пиковые года, когда наступает возврат по старым облигациям. Далее госдолг будет выправляться. Принимаются ряд мер по его сокращению. Думаем, новый налоговый кодекс простимулирует. За счёт увеличения доходов по налогам сократим наш дефицит", – сказал министр.

Однако спикер Сената Маулен Ашимбаев усомнился в оптимистичной риторике Минфина.