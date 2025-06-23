В Сенате Парламента РК продолжается рассмотрение нового Налогового кодекса. Спикер Сената Маулен Ашимбаев выступил с критикой ряда положений документа, касающихся инвестиционной политики, роли Международного финансового центра "Астана" и перераспределения функций между ведомствами, передает BAQ.KZ.

Маулен Ашимбаев обратил внимание, что без серьёзных инвестиций невозможно развитие обрабатывающей промышленности, а предлагаемые изменения могут ослабить привлекательность Казахстана для инвесторов.

Вы закладываете возможности для обрабатывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность без инвестиций не будет. Вы предлагаете в новом кодексе объединить два инструмента: соглашение об инвестициях и инвестиционный контракт. Сегодня по действующему нашему законодательству соглашение об инвестициях это для крупных проектов, насколько я помню, там 60 миллионов плюс инвестиционный контракт, это на уровне СЭС. Сейчас вы объединили, один инструмент поставили", – подчеркнул он.

Спикер Сената задал три ключевых вопроса:

1. Насколько оправдано объединение двух инвестиционных инструментов?

2. Сможет ли Министерство иностранных дел справиться с функцией "единого окна"?

3. Не подрывается ли статус МФЦА как площадки для привлечения инвестиций, если резиденты центра теряют право на налоговые льготы?

Ашимбаев выразил обеспокоенность, что новые нормы лишают резидентов МФЦА права на получение льгот по соглашению об инвестициях (СОИ), если они не являются одновременно юридическими резидентами Казахстана

"Мы столько лет лелеем МФЦА, создаем, столько мы даем им возможность, а теперь вы одним решением сводите к тому, что роль МФЦА как главной площадки для того, чтобы привлекать сюда инвесторов, она несколько нивелируется, потому что, повторюсь, чтобы получить льготы по СОИ, компания должна быть резидентом не только Казахстана, но и резидентом МФЦА. Ну, возможно, МФЦА может сохраниться, но он должен уже перерегистрацию проводить. И в этой связи возникает вопрос, а что с другими компаниями, которые до этого на МФЦА зарегистрировались, с ними что будет? Подразумевает этот пересмотр всех наших соглашений, которые были до этого. Откуда вот эти концептуальные изменения возникли и что они дадут с точки зрения привлечения инвестиций?" - обратился Маулен Ашимбаев к заместителю премьер-министра Серику Жумангарину.

Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин подтвердил, что концепция изменений обсуждается уже два года и вводится для упрощения работы с инвесторами. По его словам, нынешняя система из множества механизмов "рассыпана по полочкам", и инвесторам сложно разобраться, где СОИ, где инвестконтракт, где спецрежим.

При этом он признал, что единое окно в лице МИД вызывает вопросы.

"Отраслевые министерства более заинтересованы. Я, например, лично сопровождал крупного инвестора в сахарную промышленность и только через участие Минсельхоза довели его до подписания контракта. Такая инициатива вряд ли придёт от чиновника из инвестиционного комитета или казахинвеста", - сказал Жумангарин.

Что касается МФЦА, Жумангарин заявил, что есть случаи ухода крупных компаний туда с целью оптимизации налогов, и государство теряет сотни миллиардов тенге.

"Одно предприятие просто увело головной офис в МФЦА через холдинг, и бюджет потерял более 200 млрд тенге по КПН и НДС. Мы не должны превращать МФЦА во внутренний офшор", - сказал он.

В завершение выступления спикер Сената призвал подходить к реформам системно и осмотрительно.

"Сегодня поддерживаем МФЦА, завтра нет. Нам нужно формировать доверие инвесторов. Если мы каждый раз перечёркиваем существующие механизмы, не создавая эффективной альтернативы, это ударит по темпам экономического роста. Реформы должны быть не ради реформ, а ради улучшения инвестиционного климата", - сказал Ашимбаев.

Он подчеркнул, что работа над налоговой системой не завершится принятием кодекса, потребуется тщательный мониторинг правоприменения и постоянный диалог с бизнесом и инвесторами.