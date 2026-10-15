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Аскар Джалдинов рассказал о роли доверия в современной журналистике

15 Октября 2026, 17:30
АВТОР
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15 Октября 2026, 17:30
15 Октября 2026, 17:30
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Во второй день Astana Media Week 2026 гостем выездной студии BAQ.KZ стал медиа-менеджер Аскар Джалдинов, передает корреспондент агентства.

В ходе интервью обсудили взаимодействие СМИ с государственными органами, профессиональную этику, вопросы аккредитации журналистов и влияние социальных сетей на медиасферу.

Отдельное внимание уделили необходимости объединения журналистского сообщества, борьбе за доверие аудитории и ответственности редакций за достоверность информации.

Подробнее — в полном интервью на YouTube-канале BAQ.KZ.

 

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