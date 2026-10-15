Аскар Джалдинов рассказал о роли доверия в современной журналистике
15 Октября 2026, 17:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
15 Октября 2026, 17:3015 Октября 2026, 17:30
67
Во второй день Astana Media Week 2026 гостем выездной студии BAQ.KZ стал медиа-менеджер Аскар Джалдинов, передает корреспондент агентства.
В ходе интервью обсудили взаимодействие СМИ с государственными органами, профессиональную этику, вопросы аккредитации журналистов и влияние социальных сетей на медиасферу.
Отдельное внимание уделили необходимости объединения журналистского сообщества, борьбе за доверие аудитории и ответственности редакций за достоверность информации.
Подробнее — в полном интервью на YouTube-канале BAQ.KZ.
Самое читаемое
- Вода и отопление подорожали: сколько казахстанцы тратят на коммунальные услуги?
- В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года
- Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта
- Мультфильм о наследии Ясави представили школьникам Астаны
- Жумангарин пообещал не сокращать поддержку бизнеса