Аскар Джалдинов рассказал о роли доверия в современной журналистике

Во второй день Astana Media Week 2026 гостем выездной студии BAQ.KZ стал медиа-менеджер Аскар Джалдинов, передает корреспондент агентства.

В ходе интервью обсудили взаимодействие СМИ с государственными органами, профессиональную этику, вопросы аккредитации журналистов и влияние социальных сетей на медиасферу.

Отдельное внимание уделили необходимости объединения журналистского сообщества, борьбе за доверие аудитории и ответственности редакций за достоверность информации.

Подробнее — в полном интервью на YouTube-канале BAQ.KZ.