Казахстан оказался на 76-м месте среди 148 стран в мировом рейтинге по уровню преступности, сохранив умеренный статус с индексом 45,6 из 100, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. Этот показатель формируется не только по официальной статистике, но и по восприятию самих граждан: насколько они чувствуют себя в безопасности днём и ночью, опасаются ли грабежей, краж, нападений и других правонарушений.

По шкале индекса преступности, Казахстан находится в "жёлтой зоне" — не слишком безопасно, но и не критично. Самыми опасными странами признаны Гаити, Папуа – Новая Гвинея и Южно-Африканская Республика. А вот самыми безопасными — города и государства Персидского залива: ОАЭ, Катар и Андорра. Среди стран СНГ Казахстан обошёл Россию, Молдову и Азербайджан по уровню безопасности, уступив только Беларуси и Украине.

На карте преступности казахстанские города показали разные результаты. Алматы оказался на 118-м месте среди мировых городов с индексом 53,5 — это выше, чем у столицы: Астана заняла 281-е место с индексом 33,4. В обоих случаях уровень преступности остаётся умеренным, однако Алматы по-прежнему лидирует по количеству зарегистрированных уголовных дел.

Согласно официальной статистике Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры, уровень преступности в стране в целом снизился. За январь–август 2025 года в Казахстане зарегистрировано 88,4 тыс. уголовных правонарушений — это на 7,3% меньше, чем за тот же период в 2024 году. Однако почти половина регионов страны показала уровень преступности выше среднереспубликанского.

Лидерами антирейтинга стали Астана (110,2 правонарушения на 10 тыс. человек) и Алматы (100,7). Далее следуют Абайская, Павлодарская и Карагандинская области. Самыми спокойными регионами оказались Туркестанская, Мангистауская и Кызылординская области.

Алматы также возглавил список по количеству зарегистрированных преступлений: 15,6 тыс. дел за восемь месяцев 2025 года. В Астане — 11,6 тыс., а в пятёрке также оказались Алматинская и Карагандинская области и Шымкент. Наименьшее количество уголовных правонарушений — в Улытауской, Мангистаусской и Жетысуской областях.

Что касается характера преступлений, то доминируют правонарушения средней тяжести. Особо тяжких — всего 827 случаев, но среди них — убийства (261), изнасилования (150), насильственные действия сексуального характера (128) и преступления, связанные с наркотиками. В категории небольшой и средней тяжести чаще всего фиксируются мошенничество, ДТП, а также неисполнение алиментных обязательств.

Интересно, что несмотря на статистику, значительная часть казахстанцев ощущает себя в безопасности. По опросу Бюро нацстатистики, 63,5% респондентов уверенно чувствуют себя на улице в одиночку в районе проживания. Ещё 27,7% назвали уровень безопасности "достаточным", а только 6,8% — "небезопасным". Главными причинами тревоги люди называли страх выйти на улицу одному, плохое освещение и опасения стать жертвой нападения.