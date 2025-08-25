В столице ведётся системная работа по ликвидации несанкционированных свалок и привлечению к ответственности нарушителей порядка, передает BAQ.KZ.

На сегодня в городе уже уничтожено 207 свалок, вывезено более 270 тысяч тонн мусора.

Районные показатели таковы:

Байконыр – 53 свалки, свыше 25 тыс. тонн мусора;

Есиль – 54 точки, более 82 тыс. тонн;

Сарыарка – 16 свалок, 19 тыс. тонн;

Сарайшык – 32 свалки, 32 тыс. тонн;

Алматы – 28 свалок, 20 тыс. тонн;

Нура – 24 точки, 99 тыс. тонн мусора.

Контроль за соблюдением порядка ведётся не только через уборку, но и с помощью штрафов и административных мер. За сброс отходов в неустановленные места штрафы для физических лиц и предприятий составляют от 100 до 1000 МРП (от 393,2 тыс. до 3,93 млн тенге). При повторном нарушении в течение года штраф может достигать 200–2000 МРП (от 786,4 тыс. до свыше 7 млн тенге).

С января по июль 2025 года Департаментом полиции за загрязнение общественных мест (ст. 434-2 КоАП) привлечено 11 250 нарушителей на сумму более 380 млн тенге, за нарушение благоустройства (ст. 505 КоАП) – 19 570 нарушителей на 34 млн тенге.

Дополнительно за нарушения возможно конфискация транспортных средств и предметов, использованных для вывоза мусора. Эти меры направлены на предотвращение появления новых свалок и улучшение экологической ситуации в столице.