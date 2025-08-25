Астана борется со свалками: нарушителей карают штрафами до 7 млн тенге
В работах задействовано более 149 единиц спецтехники.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице ведётся системная работа по ликвидации несанкционированных свалок и привлечению к ответственности нарушителей порядка, передает BAQ.KZ.
На сегодня в городе уже уничтожено 207 свалок, вывезено более 270 тысяч тонн мусора.
Районные показатели таковы:
- Байконыр – 53 свалки, свыше 25 тыс. тонн мусора;
- Есиль – 54 точки, более 82 тыс. тонн;
- Сарыарка – 16 свалок, 19 тыс. тонн;
- Сарайшык – 32 свалки, 32 тыс. тонн;
- Алматы – 28 свалок, 20 тыс. тонн;
- Нура – 24 точки, 99 тыс. тонн мусора.
Контроль за соблюдением порядка ведётся не только через уборку, но и с помощью штрафов и административных мер. За сброс отходов в неустановленные места штрафы для физических лиц и предприятий составляют от 100 до 1000 МРП (от 393,2 тыс. до 3,93 млн тенге). При повторном нарушении в течение года штраф может достигать 200–2000 МРП (от 786,4 тыс. до свыше 7 млн тенге).
С января по июль 2025 года Департаментом полиции за загрязнение общественных мест (ст. 434-2 КоАП) привлечено 11 250 нарушителей на сумму более 380 млн тенге, за нарушение благоустройства (ст. 505 КоАП) – 19 570 нарушителей на 34 млн тенге.
Дополнительно за нарушения возможно конфискация транспортных средств и предметов, использованных для вывоза мусора. Эти меры направлены на предотвращение появления новых свалок и улучшение экологической ситуации в столице.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП