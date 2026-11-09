Astana Hub исполнилось 8 лет: казахстанские IT-компании заработали 6,7 млрд долларов

Восемь лет назад Astana Hub был инициативой, а сегодня в нем 2 700 технологических компаний, которые заработали 6,7 млрд долларов. Казахстанский IT-кластер подвел итоги своей работы.

Сейчас в Astana Hub 2 700 компаний, 560 из них с иностранным участием. С 2019 года их совокупный доход достиг 6,7 млрд долларов, экспорт IT-услуг составил 2,4 млрд долларов, а стартапы привлекли более 2 млрд долларов инвестиций.

«За этими показателями стоит системная работа по развитию предпринимательства, технологий и человеческого капитала. Мы создаём условия, в которых технологии становятся драйвером экономического роста, а казахстанские компании частью глобального технологического рынка», – отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

По его словам, главные достижения измеряются не только экономическими показателями, но прежде всего людьми, компаниями и технологиями, на которых строится цифровая экономика страны.

IT-хабы по всей стране

Кластер объединяет 20 региональных IT-хабов. С момента их открытия там провели более 5 200 мероприятий, в которых участвовали 80 тыс. человек, и представили 700 стартапов. В регионах работают программы Startup Orda, G-Ton и Smart City Accelerator.

Главными событиями года стали форум Digital Qazaqstan в Шымкенте, международный форум AI & Digital Bridge 2026 в Астане и выставка GITEX AI Kazakhstan, которая впервые прошла в Казахстане. На хакатоне HackAlem AI собрались 2 415 участников, он стал крупнейшим ИИ-хакатоном в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Партнерами выступили NVIDIA и OpenAI.

От школьника до разработчика

В центре креативных технологий TUMO Astana учатся 2 430 подростков от 12 до 18 лет. Они осваивают 11 направлений, в том числе программирование, робототехнику, разработку игр, генеративный ИИ и кинопроизводство.

Программа Tech Orda подготовила 11 410 человек в 133 IT-школах, из выпускников трудоустраиваются 90%.

В Tomorrow School, первой в Казахстане peer-to-peer школе искусственного интеллекта, учится 481 студент. За два года столичный кампус получил более 24 тыс. заявок, а в 2026 году школа открылась в 14 городах. Более 80 студентов нашли работу в IT еще до окончания учебы.

Бесплатная двухгодичная ML School Kazakhstan готовит специалистов по машинному обучению на базе методик Школы анализа данных Яндекса. На первый набор подали 822 заявки, зачислены 32 человека. Для будущих основателей технологических компаний запустили Alem AI Talent Lab, а на онлайн-платформе edu.astanahub.com доступны курсы по Data Engineering, Prompt Engineering и разработке без кода.

Стартапы и инвестиции

Международная программа Silkway Accelerator, созданная вместе с Google for Startups, выпустила 83 стартапа. Инкубатор Startup Garage поддержал более 1 400 проектов, 428 из них прошли обучение до конца. У программы AI’preneurs 125 выпускников и 51 стартап, их продажи превысили 618 тыс. долларов, а инвестиции составили 400 тыс. долларов.

Совместно с акиматом Астаны работает Astana Innovations Accelerator. В этом году на него подали 354 заявки, и 17 проектов уже внедрили в школах, больницах, коммунальных и транспортных службах и подразделениях ДЧС столицы. В Almaty Hub запустили программу Central Eurasian Market Entry для выхода на рынки Центральной Азии, на нее пришло 132 заявки из 14 стран, отобраны 13 стартапов.

На платформе технологических задач в 2026 году разместили 385 запросов от компаний и госорганов, на них поступило более 3 тыс. предложений от IT-команд.

Портфель фонда Astana Hub Ventures включает более 90 стартапов. В 2026 году фонд вложился в Higgsfield, Mirai Tech, Perceptis, PanDev Metrics, Luwo, Admyra, Resti и Scano. При поддержке Astana Hub создан фонд фондов Alem Capital Management для венчурного рынка Казахстана, Центральной Азии и Кавказа.

Выход на мировые рынки

Для стартапов, готовых к росту за рубежом, работают программы Hero Training вместе с Draper University и Alchemist Silkroad с резидентурой в Кремниевой долине. Новая программа Globalpreneurs финансово поддерживает стартапы, прошедшие отбор в ведущие международные акселераторы.

У Astana Hub есть сеть международных хабов в США, ОАЭ, Китае, Малайзии и Великобритании.

Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, созданный по поручению Президента, принял сборы Northern Eurasia Camp, где 20 сильнейших студенческих команд по спортивному программированию готовились к финалу чемпионата мира ICPC. Центр посетил основатель NVIDIA Дженсен Хуанг во время своего первого визита в Астану.

На программы Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa для иностранных IT-специалистов поступило 2 200 заявок из 82 стран.