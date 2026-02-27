Президенты Казахстана и Сербии провели переговоры в расширенном формате, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В Акорде состоялись переговоры Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Сербия Александра Вучича с участием официальных делегаций двух стран.

Приветствуя в Акорде сербских партнеров, Глава государства отметил особую символичность визита, совпадающего с приближением 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией.

– Сербия является для нас важным партнером в Европе. Мы искренне настроены на дальнейшее укрепление наших отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах. Сегодня мы подробно обсудили, как придать этому взаимодействию дополнительную динамику. Уверяю Вас, что со своей стороны мы приложим все усилия для дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Астана и Белград поддерживают конструктивный политический диалог, укрепляют межпарламентские связи, последовательно расширяют взаимодействие по линии государственных органов и деловых кругов.

В Казахстане успешно осуществляют деятельность более 60 сербских компаний.

Касым-Жомарт Токаев отметил эффективную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он приветствовал участие в визите представительной деловой делегации Сербии. Накануне состоялось заседание Казахстанско-сербского делового совета, результаты которого, как ожидается, будут способствовать расширению торговых и инвестиционных связей.

Президент выразил признательность сербской стороне за поддержку ряда международных инициатив Казахстана.