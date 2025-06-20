Астана готовится к новым масштабным переменам: с китайскими партнёрами подписан ряд стратегических соглашений на миллиарды долларов, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек. В список вошли как инфраструктурные, так и технологические проекты, которые, по словам акима, выведут столицу на новый уровень развития.

Главный инфраструктурный гигант - строительство водовода стоимостью $1,3 млрд, который обеспечит город стабильным водоснабжением на годы вперёд.

Уже этой осенью в тестовом режиме стартует LRT - легкорельсовый транспорт, ставший символом масштабного строительства в столице. По словам Касымбека, подписан меморандум о дальнейшем обслуживании системы совместно с китайской стороной. Сейчас 150 казахстанцев проходят обучение в Китае для эксплуатации новой транспортной сети.

Логистический парк за $150 млн - ещё один амбициозный проект, который усилит транспортно-складской потенциал столицы и превратит Астану в ключевой узел на маршрутах между Китаем и Европой.

Кроме того, соглашения охватывают строительство гостиничного комплекса Soho Holding на $60 млн и мусоросжигательного завода совместно с Shenzhen Energy на $230 млн, что отвечает экологическим и туристическим задачам столицы.

Отметим, в технологической сфере ожидается внедрение сети 10G от Huawei, что сделает столицу одной из самых высокоскоростных в регионе по уровню цифровых решений."Подписанные меморандумы охватывают сразу несколько ключевых направлений — транспорт, логистику, экологию, цифровизацию и туризм. Это шаг в будущее, сделанный уже сегодня", — подчеркнул Женис Касымбек.

Астана всё активнее превращается в точку притяжения для крупных инвестиций и инноваций, а сотрудничество с Китаем продолжает расширяться не только по масштабу, но и по глубине технологической интеграции.