Астана впервые уверенно закрепилась в топ-100 самых безопасных городов планеты по версии международного рейтинга Numbeo. Столица Казахстана за год улучшила свои позиции сразу на 24 строчки — с 105-го на 81-е место, передает BAQ.KZ.

Индекс безопасности города вырос с 66,7 до 67,5, что позволило Астане войти в число городов с относительно низким уровнем преступности и стабильной городской средой.

При составлении рейтинга Numbeo учитывает не только статистику преступлений, но и ощущение безопасности у жителей, видимость и работу полиции, а также качество городской инфраструктуры — освещение, общественные пространства и транспорт.

Алматы — вне топ-100

Алматы, напротив, остался далеко за пределами первой сотни. Южная столица заняла 195-е место с индексом безопасности 46,7 — показатель не изменился по сравнению с прошлым годом, однако этого оказалось недостаточно для роста в рейтинге.

Лидеры рейтинга

Самыми безопасными городами мира в 2025 году стали: Абу-Даби, Доха и Дубай. Всего в рейтинге представлены 263 города, и Астана и Алматы — единственные города Казахстана, вошедшие в этот список.