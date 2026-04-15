В Казахстане началась разработка проекта Конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан». Как сообщили в Министерстве национальной экономики в ответ на официальный запрос BAQ.KZ, документ закрепит особую роль Астаны на более высоком правовом уровне, но при этом не изменит бюджетную модель города и не приведет к перераспределению средств между регионами.

Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какие изменения предусматриваются, повлияет ли новый статус на финансирование столицы и какие экономические эффекты ожидаются.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане планируется принять сразу несколько новых конституционных законов, в том числе о статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны.

Изменится ли финансирование столицы

В новой Конституции закреплено положение, согласно которому статус столицы определяется законом, что и стало основой для разработки отдельного Конституционного закона. Одним из ключевых вопросов стало возможное изменение финансирования Астаны. В Миннацэкономики заверили – новая инициатива не предусматривает перераспределения средств.

«Проектом Конституционного закона не вводятся новые нормы, в том числе по бюджетным и налоговым вопросам, а наоборот сохраняются уже действующие нормы без изменений. Данные вопросы на сегодняшний день уже регулируются действующим бюджетным и налоговым законодательством», – говорится в ответе.

Кроме того, документ не повлияет на баланс между столицей и регионами.

«Принятие Конституционного закона не окажет негативного влияния на баланс между развитием столицы и регионами. Предлагаемые нормы не предусматривают перераспределение финансовых или иных ресурсов в пользу столицы и не изменяют действующую систему межбюджетных отношений и механизмов региональной политики», – сообщили в министерстве.

Не усилится ли разрыв между Астаной и регионами

Вопрос равномерного развития страны остается ключевым. В министерстве ссылаются на Концепцию регионального развития до 2030 года.

«Государственная политика направлена на сокращение межрегиональных диспропорций и обеспечение более сбалансированного социально-экономического развития страны. Предусмотрен переход к комплексному развитию всех макрорегионов с учетом их экономической специализации, а также усиление роли регионов в национальной экономике», – отметили в ведомстве.

В Миннацэкономики подчеркнули, что развитие столичной агломерации будет идти с учетом ограничений, чтобы не допустить чрезмерной концентрации ресурсов и населения.

«Развитие агломераций, в том числе столичной, рассматривается как важный фактор экономического роста, однако сопровождается мерами по недопущению чрезмерной концентрации ресурсов и населения. В этой связи предусматривается развитие полицентричной модели территориального развития, поддержка моногородов, сельских территорий и других территорий», – пояснили в министерстве.

Что изменится для города и его облика

Проект закона затрагивает прежде всего вопросы градостроительства и облика столицы.

«Проект Конституционного закона позволит закрепить деятельность уполномоченных организаций, единый архитектурный облик и дизайн-код столицы, формирование „зеленого пояса“, инфраструктуру столицы и др.», – сообщили в Миннацэкономики.

По информации ведомства, документ систематизирует требования к городской среде – от архитектуры и дизайн-кода до организации дорожного движения и развития «зеленого пояса». При этом дополнительные ограничения для бизнеса и граждан вводиться не будут.

«Проект Конституционного закона не предусматривает введение ограничительных специальных правовых режимов. Регулирование в сфере застройки, инфраструктуры и формирования городской среды осуществляется в рамках действующего законодательства с дополнительной систематизацией требований», – уточнили в министерстве.

Как это повлияет на экономику Астаны

В министерстве ожидают, что новый закон окажет положительное влияние на экономику столицы.

«Принятие Конституционного закона в целом будет способствовать стабильному экономическому развитию столицы. Во-первых, ожидается рост инвестиций за счет создания более понятных и устойчивых условий для бизнеса, а также развития инфраструктуры и индустриальных зон, предусмотренных генеральным планом», – сообщили в ведомстве.

Также прогнозируется рост занятости. И, как следствие, ожидается рост экономики города.

«Будет расти занятость. Это связано со строительством жилья, развитием промышленности, сферы услуг и IT-сектора, что создает новые рабочие места. Ожидается рост экономики города (ВРП) за счет увеличения численности населения, расширения деловой активности и диверсификации экономики. В целом эффект будет выражаться в постепенном росте инвестиций, рабочих мест и деловой активности, с опорой на уже утвержденные планы развития города», – говорится в ответе.

На данный момент проект Конституционного закона вынесен на публичное обсуждение. Как ранее писал BAQ.KZ, документы по статусу столицы планируется внести в Мажилис в рамках реализации новой Конституции.

Таким образом, новый документ не меняет действующие правила, а закрепляет их на более высоком уровне. Ожидается, что это сделает развитие Астаны более предсказуемым для бизнеса и инвесторов, поддержит рост экономики города и при этом сохранит баланс между столицей и регионами страны.