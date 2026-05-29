В Уральске загорелось кафе
Спасатели предотвратили возможный взрыв при пожаре.
Сегодня 2026, 02:20
113Фото: Pixabay.com
В Уральске по улице Тайманова произошло возгорание кровли одноэтажного кафе. На место происшествия силы МЧС были направлены по повышенному рангу вызова.
По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение кровли и части помещений здания. В ходе тушения спасатели вынесли из здания 2 кислородных баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
