В Уральске загорелось кафе

Спасатели предотвратили возможный взрыв при пожаре.

В Уральске по улице Тайманова произошло возгорание кровли одноэтажного кафе. На место происшествия силы МЧС были направлены по повышенному рангу вызова.

По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение кровли и части помещений здания. В ходе тушения спасатели вынесли из здания 2 кислородных баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

