Первый запуск состоялся: как проект "Байтерек" изменит космическую отрасль Казахстана

Один из крупнейших и наиболее амбициозных космических проектов Казахстана – космический ракетный комплекс "Байтерек" на Байконуре – перешел к этапу практической реализации. После успешного первого испытательного запуска ракеты–носителя "Сункар" ("Союз–5"), состоявшегося 30 апреля 2026 года, проект вступил в новую фазу развития.

Первый старт новой ракеты сопровождался напряженной подготовкой. Изначально запуск был запланирован на 29 апреля, однако за минуту до старта автоматическая система отменила пуск. После слива топлива и устранения замечаний по программному обеспечению уже на следующий день ракета успешно отправилась в космос. По данным Аэрокосмического комитета, все ступени отработали штатно, а габаритно–массовый макет был выведен на расчетную орбиту.

Теперь представители комплекса "Байтерек" рассказали редакции BAQ.KZ о текущем состоянии проекта, его перспективах и ожидаемом эффекте для страны.

Цель проекта "Байтерек"

По словам представителей комплекса, проект "Байтерек" является одной из стратегически важных инициатив для Казахстана.

Как они отметили, главная цель проекта – создание современного космического ракетного комплекса на базе космодрома Байконур для запусков ракеты–носителя "Союз–5 / Сункар".

"Проект позволит сохранить и развивать инфраструктуру Байконура, усилить участие Казахстана в мировой космической отрасли, а также сформировать собственные инженерные и технологические компетенции", – заявили представители комплекса.

На каком этапе находится проект

После успешного испытательного запуска проект фактически перешел от стадии строительства к стадии практической реализации.

По данным комплекса, на сегодняшний день проведена масштабная модернизация стартовой и наземной инфраструктуры, подготовлены основные технологические системы, организована работа по обучению специалистов и эксплуатационного персонала.

Сейчас проводится детальный анализ результатов первого испытательного пуска и подготовка к следующим этапам программы.

Ранее председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов сообщал, что до ввода комплекса в эксплуатацию планируется провести еще два испытательных запуска. Полноценный ввод КРК «Байтерек» в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Казахстан и Россия: кто за что отвечает

Проект реализуется в рамках межправительственного сотрудничества Казахстана и России.

Как пояснили представители комплекса, казахстанская сторона отвечает за модернизацию и эксплуатацию наземной инфраструктуры на Байконуре. Российская сторона занимается разработкой и производством ракеты–носителя "Союз–5".

Вопросы финансирования, технической координации и реализации проекта регулируются совместными соглашениями и дорожными картами.

Стоимость проекта, закрепленная в республиканском бюджете, составляет 90,8 млрд тенге.

Какую экономическую выгоду получит Казахстан?

Полноценный запуск проекта может открыть Казахстану доступ к международному рынку пусковых услуг.

По словам представителей комплекса, проект будет способствовать развитию сопутствующих производств, сервисных услуг и инженерной инфраструктуры.

"Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, развивать высокотехнологичные направления и повысить инвестиционную привлекательность космической отрасли страны", – отметили они.

Появятся ли новые рабочие места?

Специалисты комплекса подчеркнули, что подготовка отечественных кадров является одним из ключевых направлений проекта.

По их словам, в рамках проекта уже ведется подготовка специалистов инженерного, технического и эксплуатационного профиля.

"Кроме того, приоритетом остается формирование профессиональных компетенций в сфере ракетно–космической техники и инфраструктуры", – говорится в ответе.

Насколько "Байтерек" безопасен для экологии?

Представители проекта утверждают, что комплекс основан на современных и экологически безопасных технологических решениях.

По их данным, ракета–носитель "Союз–5 / Сункар" рассматривается как более экологичная альтернатива некоторым ранее использовавшимся системам с токсичными компонентами топлива.

Какие существуют риски?

Представители комплекса отметили, что, как и любой крупный международный технологический проект, "Байтерек" требует высокого уровня координации.

По их словам, основными задачами на текущем этапе остаются продолжение испытаний, соблюдение производственных графиков, обеспечение технологической надежности и синхронизация работ между сторонами.

Будет ли Казахстан использовать проект для национальных космических программ?

Проект "Байтерек" в будущем должен стать одной из основ развития национальной космической отрасли Казахстана.

"Комплекс может использоваться как для коммерческих запусков, так и для поддержки национальных космических программ и развития научно–технического потенциала", – заявили представители проекта.

Каковы перспективы "Байтерека" в условиях глобальной конкуренции?

Представители комплекса признают, что конкуренция на мировом рынке космических запусков остается высокой. Однако, по их мнению, проект обладает рядом преимуществ.

Среди них – уникальная инфраструктура Байконура, многолетний опыт работы и международный формат сотрудничества.

"Если следующие этапы будут реализованы успешно, "Байтерек" сможет занять свою нишу в сегменте запусков ракет среднего класса и стать важным элементом долгосрочной космической стратегии Казахстана", – резюмировали представители проекта.

