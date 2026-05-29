На заседании ВЕЭС приняли заявление о развитии искусственного интеллекта

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев сообщил о том, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета было принято заявление о развитии искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

"Одним из ключевых событий заседания стало принятие главами государств Евразийского экономического союза совместного заявления о развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Важность этого документа была отмечена Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и главами других государств-членов Союза. Заявление определяет стратегические векторы сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономик наших стран. Документ ориентирован на внедрение технологий искусственного интеллекта с учётом национальных интересов и цифрового суверенитета", - сообщил Сагинтаев на брифинге после заседания.

Сагинтаев также сообщил, что по итогам заседания были подписаны два важных документа.

Первый касается начала переговоров о соглашении о свободной торговле между ЕАЭС и Тунисом. Это позволит Союзу расширить сотрудничество со странами Северной Африки.

Второй документ связан с соглашением о свободной торговле с Сербией. Изменения помогут упростить таможенное оформление товаров между ЕАЭС и Сербией.

Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией вступит в силу 22 июля. Кроме того, продолжаются переговоры с Индией и начата работа по изучению возможностей сотрудничества с Пакистаном.

Отмечается, что взаимная торговля между странами ЕАЭС продолжает расти. Более 93% расчётов внутри Союза проводится в национальных валютах.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге. Российская Федерация будет председательствовать в органах Союза.

