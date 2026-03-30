В Астане впервые состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпаге с участием ведущих спортсменов мира. Чем уникален этот турнир, как Казахстану удалось организовать соревнования такого уровня и почему это событие может стать важным шагом в популяризации фехтования - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Астана вместо Марракеша

Соревнования прошли под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). Обычно такие турниры проходят в Швейцарии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде и других странах. Казахстан же стал первой страной Центральной Азии, принявшей соревнования такого уровня.

На турнире в Астане приняли участие более 600 спортсменов из 96 стран. Состязания проводились среди мужчин и женщин в индивидуальных и командных дисциплинах.

Как рассказал советник президента Федерации фехтования Казахстана Тимур Байтасов, проведение турнира стало результатом системной работы.

"Все это благодаря уверенной работе нашей федерации и руководству президента федерации Мирбулата Газизовича. У него очень большой международный авторитет. Важно понимать одну вещь: это не тот Кубок мира, от которого кто-то отказался и нам его передали. Нет, мы его добились, несмотря на то, что уже был назначен другой город - Марракеш, в Марокко. У нас получилось получить право на проведение, и мы постарались организовать всё на максимально высоком уровне.

Безусловно, также на решение провести этот Кубок мира повлияли и результаты наших спортсменов", - сказал Тимур Байтасов.

По его словам, одним из ключевых критериев при выборе страны-организатора является безопасность.

"В первую очередь должны быть гарантии от страны, что она проведет турнир на достойном уровне. Плюс страна должна обеспечить меры безопасности для спортсменов и тренеров. Мы показываем всему миру, что являемся миролюбивым, спокойным государством и что у нас безопасно".

Тимур Байтасов много лет работает в казахстанском фехтовании. Он признаётся, что за это время у него была мечта - познакомить мировое фехтовальное сообщество с Казахстаном.

"У меня всегда была мечта провести Кубок мира в Казахстане, потому что я хотел познакомить наших друзей из фехтовального мира, коллег, с нашей страной, нашей культурой, кухней и традициями. Как выяснилось, людям, приехавшим в Казахстан, в Астану, здесь всё очень нравится. Все дают высокую оценку, говорят о нашей прекрасной арене, о самом городе".

Для участников и спортсменов организовали обширную экскурсионно-культурную программу. Благодаря Astana Visit и Astana Tourism гостям показали главные достопримечательности страны.

"Кроме того, они приехали в Казахстан в дни празднования Наурыза, попробовали наурыз-көже и другие национальные блюда, которые им очень понравились. Особое восхищение у гостей вызвала главная мечеть", - говорит Тимур Байтасов.

Дорогой вид спорта

По словам Тимура Байтасова, проведение Кубка мира в Астане открыло дополнительные возможности для казахстанских спортсменов. Если на зарубежных этапах, к примеру в Швейцарии, стране обычно выделяют по 12 мест у мужчин и женщин, то как хозяйка турнира Казахстан получил по 30 квот в каждой категории. Это дало шанс многим молодым фехтовальщикам впервые выступить на Кубке мира и почувствовать уровень таких соревнований.

Он также отметил, что участие в зарубежных турнирах требует значительных финансовых затрат, тогда как домашний этап в Астане сделал выступление на соревнованиях такого уровня более доступным для спортсменов.

Кроме того, по его словам, особое значение турнир имеет и для семей спортсменов. Не у всех родителей есть возможность выезжать за границу, чтобы поддерживать своих детей, а в Астане они смогли быть рядом и болеть за них всей семьей.

Для того, чтобы провести Кубок мира в Астане федерация привлекла спонсоров.

"Это очень актуальный вопрос, потому что на постоянной основе нас поддерживает фонд Sport Qory. И вот с этого года, благодаря нашему президенту федерации и его хорошим, дружеским отношениям с теми, кто нас поддерживает, на ближайшие три года фонд Кулибаева выделяет нам 150 миллионов тенге в качестве помощи. То есть по 50 миллионов тенге в год — на расходы, которые мы сами считаем приоритетными. А расходов, как всегда, очень много, потому что это дорогой вид спорта", - сказал Тимур Байтасов.

Значительную часть средств направят на обеспечение спортсменов и развитие внутренней инфраструктуры фехтования.

"Очень много средств мы собираемся направить на спортивное питание. Это крайне важно. Вы видите, сколько поединков проводится регулярно, а значит, спортсменам необходимо качественное восстановление. Мы используем только швейцарское или японское спортивное питание, а оно недешевое. Кроме того, эти деньги направляются на проведение чемпионатов Казахстана, в том числе в части организационного обеспечения. Нюансов очень много - транспортировка дорожек, их установка и многое другое", - сказал Тимур Байтасов.

Результаты турнира

Кубок мира в Астане проходил четыре дня. И если в будние дни, зрителей было не так много – то, на выходных их было в разы больше. В основном пришли на соревнования те, кто сами занимаются фехтованием.

Главным успехом сборной Казахстана стало выступление Руслана Курбанова. Он дошёл до финала и завоевал серебряную медаль, уступив украинцу Роману Свичкарю со счетом 13:15.

Одним из самых ярких моментов стала победа Курбанова над олимпийским чемпионом Кано Коки из Японии. В поединке за выход в четвертьфинал казахстанский спортсмен получил травму, однако, несмотря на боль, продолжил борьбу и в итоге стал серебряным призером Кубка.

О своем непростом пути к серебряной медали, решении продолжать выступление несмотря на травму и невероятной поддержке трибун Руслан Курбанов рассказал сам после завершения турнира:

"У меня была возможность сняться с турнира, но мы вместе с тренером Александром Горбачуком приняли решение идти дальше - бой за боем, несмотря на риск. В такие моменты понимаешь, что правду говорят: дома и стены помогают. Несмотря на боль, я не мог позволить себе просто выйти из соревнований и старался дойти до конца. В итоге это серебро для меня - особенное. Отдельно хочу отметить поддержку болельщиков. Я не привык к такому вниманию, и в какой-то момент мне даже было немного неловко, но в то же время очень приятно видеть столько людей, особенно молодых ребят, которые пришли поддержать. А также выразить благодарность за поддержку государству и партнерам, без которых этот Кубок было бы сложно реализовать".

Казахстанские спортсмены показали хорошие результаты и в личных соревнованиях. Кирилл Проходов вошёл в число 16 сильнейших, обыграв по ходу турнира Александра Бардене из Франции и Ян Еджина из Южной Кореи. В топ-16 также завершила выступление Ирина Бакалдина. Для Казахстана это лучший результат в истории женской шпаги.

Успешно выступила и мужская сборная Казахстана в командном турнире. Команда, состав которой был наполовину обновлён, дошла до полуфинала. Вместе с опытными Эльмиром Алимжановым и Вадимом Шарлаимовым за сборную выступили молодые Александр Федотов и Никита Жулинский.

По ходу турнира казахстанские шпажисты победили Австралию - 45:35, Польшу - 42:41 и США - 45:40. Эти победы позволили команде выйти в полуфинал и войти в число сильнейших сборных турнира.

В полуфинале Казахстан уступил Франции, а в матче за бронзу встретился с Японией. Борьба получилась упорной: нашей команде не хватило всего двух уколов до медали. В итоге мужская сборная Казахстана заняла четвёртое место.

Итоги командного турнира у мужчин: Франция, Италия, Япония.

У женщин призовые места заняли: Южная Корея, США, Италия.

Кубок мира в Астане высоко оценили представители международного фехтовального сообщества. Спортсмены и тренеры отметили отличную инфраструктуру города и высокий уровень организации турнира - все прошло на достойном уровне.

Вполне возможно, что в будущем, если подобные турниры будут проходить в Казахстане чаще, популярность фехтования в стране заметно вырастет. Ведь такие соревнования не только привлекают внимание к этому виду спорта, но и вдохновлеяет молодых спортсменов.

