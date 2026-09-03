«Астана» снялась с Кубка Казахстана из-за финансовых проблем
3 Сентября 2026, 07:58
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3 Сентября 2026, 07:583 Сентября 2026, 07:58
178Фото: КФФ
Мини-футбольный клуб «Астана» не продолжит выступление в предварительном этапе Кубка Казахстана по футзалу сезона-2026/2027. Причиной стали финансовые проблемы команды. Столичный клуб уведомил Казахстанскую федерацию футбола об отказе от участия в матчах второго и третьего туров предварительного этапа.
В «Астане» заявили, что сейчас проводят работу по стабилизации финансового положения. При этом клуб планирует выступить в Суперлиге чемпионата Казахстана по футзалу в сезоне-2026/2027. Правовые последствия отказа от матчей, а также судьбу несостоявшихся встреч рассмотрит Контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ.
Решение будет принято в соответствии с действующими регламентами и дисциплинарными нормами.
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