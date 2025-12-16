Астана проснулась в снежной сказке, но за этой картинкой скрывается настоящая битва коммунальщиков с зимней стихией, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города. В ночь на 16 декабря на уборку снега в столице вышли 341 дорожный рабочий и рекордные 1240 единиц спецтехники — от мощных снегоуборочных машин до бесстрашных самосвалов.

С начала зимы из города вывезли более 621 тысячи кубометров снега, грузовики совершили 48 315 рейсов. Только за один день, 15 декабря, с улиц Астаны увезли 23 тысячи кубометров снега — цифра, которая впечатляет даже самых суровых зимников. Главное правило коммунальщиков простое: сначала очищаем основные магистрали и маршруты общественного транспорта, потом — дворы, тротуары, площади и остановки. Чтобы горожанам было безопасно, дороги и улицы посыпают технической солью круглосуточно.

Акимат напоминает: поддерживать порядок на придомовых территориях — задача КСК и ОСИ. Они обязаны своевременно очищать дворы от снега и наледи, чтобы жители могли ходить и ездить безопасно. И пока техника и рабочие сражаются со снегом, а жители спешат по своим делам, акимат призывает быть осторожными на дорогах и тротуарах и по возможности воздержаться от дальних поездок в непогоду.