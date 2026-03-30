В Шымкент прошел международный технологический форум Digital Qazaqstan 2026, собравший более 3 000 участников. Одним из ключевых участников стала Астана, представившая свои AI-проекты и новые партнерства, передает BAQ.kz.

AI-экосистема города

На площадке GovTech-стенда была презентована концепция AI Lab - ключевого элемента городской инновационной экосистемы.

Она предполагает полный цикл работы с технологиями: от отбора и тестирования решений до их внедрения и масштабирования. В рамках проекта планируется активное взаимодействие со стартапами, запуск пилотных проектов и развитие акселерационных программ.

Отдельную роль в системе будет играть AI-совет, который займется оценкой и отбором наиболее перспективных технологий.

Технологии для горожан

Одной из ярких презентаций стал AI-аватар, который в интерактивном формате рассказал о цифровых сервисах столицы и их применении в повседневной жизни.

Новые партнерства

По итогам форума Astana Innovations подписало ряд меморандумов с технологическими и образовательными партнерами.

Среди них:

соглашение с MOST Ventures Fund по развитию AI-проектов

сотрудничество с Центр международных программ для подготовки специалистов

партнерство с NCSPEECH по созданию датасетов

Ожидается, что эти проекты ускорят внедрение интеллектуальных сервисов и развитие цифровых решений в стране.

Форум прошёл с участием представителей государства, бизнеса и международных IT-компаний. В этом году его главной темой стала концепция Industry 5.0 — переход к более устойчивой и человекоориентированной цифровой экономике.