Астана выходит на новый уровень в AI и цифровизации
Столица представила свои разработки и заключила ряд соглашений в сфере искусственного интеллекта.
Сегодня 2026, 20:59
Сегодня 2026, 20:59Сегодня 2026, 20:59
В Шымкент прошел международный технологический форум Digital Qazaqstan 2026, собравший более 3 000 участников. Одним из ключевых участников стала Астана, представившая свои AI-проекты и новые партнерства, передает BAQ.kz.
AI-экосистема города
На площадке GovTech-стенда была презентована концепция AI Lab - ключевого элемента городской инновационной экосистемы.
Она предполагает полный цикл работы с технологиями: от отбора и тестирования решений до их внедрения и масштабирования. В рамках проекта планируется активное взаимодействие со стартапами, запуск пилотных проектов и развитие акселерационных программ.
Отдельную роль в системе будет играть AI-совет, который займется оценкой и отбором наиболее перспективных технологий.
Технологии для горожан
Одной из ярких презентаций стал AI-аватар, который в интерактивном формате рассказал о цифровых сервисах столицы и их применении в повседневной жизни.
Новые партнерства
По итогам форума Astana Innovations подписало ряд меморандумов с технологическими и образовательными партнерами.
Среди них:
- соглашение с MOST Ventures Fund по развитию AI-проектов
- сотрудничество с Центр международных программ для подготовки специалистов
- партнерство с NCSPEECH по созданию датасетов
Ожидается, что эти проекты ускорят внедрение интеллектуальных сервисов и развитие цифровых решений в стране.
Форум прошёл с участием представителей государства, бизнеса и международных IT-компаний. В этом году его главной темой стала концепция Industry 5.0 — переход к более устойчивой и человекоориентированной цифровой экономике.
