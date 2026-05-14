Супруга ПрезидентаТурции Эмине Эрдоган открыла Международную образовательную лабораторию "Ноль отходов" в столице Казахстана, передает BAQ.kz.

Новый экологический центр начал работу при Казахском агротехническом исследовательском университете имени Сакена Сейфуллина при поддержке ТИКА.

Эмине Эрдоган отметила, что лаборатория станет площадкой для исследований в сфере экологии, устойчивого сельского хозяйства, переработки отходов и циркулярной экономики.

"Искренне верю, что лаборатория станет площадкой для важных исследований в области нулевых отходов, устойчивого сельского хозяйства, управления отходами и циркулярной экономики. Желаю, чтобы этот значимый проект укрепил братство между Турцией и Казахстаном", – заявила Эмине Эрдоган.

Отметим, что проект "Ноль отходов" был запущен в Турции в 2017 году под патронажем первой леди. Сегодня он считается одной из крупнейших экологических инициатив страны и получил международное признание.

Открытие лаборатории прошло в рамках государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан. Токаев лично встретил Эрдогана в Астане. Также в терминале аэропорта юные музыканты исполнили для турецкого лидера композицию "Домбыра".

Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

