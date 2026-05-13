От "тюркского братства" к большим деньгам: зачем Казахстану союз с Турцией и ОТГ

За последние несколько лет отношения Казахстана и Турции окончательно вышли за рамки символического "тюркского братства" и превратились в союз, основанный на логистике, инвестициях, энергетике и технологиях. Сегодня Астану и Анкару связывают уже не только культура и история, но и транспортные коридоры, нефть, оборонные технологии, искусственный интеллект и многомиллиардные проекты.

Только в 2025 году железнодорожные перевозки между странами достигли 6,4 млн тонн, а объем совместных проектов превысил 9,5 млрд долларов. В Казахстане работают более 5 тысяч предприятий с турецким капиталом, а во время визита Президента Касым-Жомарт Токаев в Анкару были подписаны новые соглашения почти на 490 млн долларов.

Корреспондент BAQ.KZ изучила официальные документы, заявления сторон и экономические показатели, чтобы понять, как Организация тюркских государств постепенно превращается из культурной площадки в инструмент транспортной, инвестиционной и технологической координации.

Почему Казахстан и Турция делают ставку на логистику, ИИ и оборону

Казахстанско-турецкие отношения в середине 2020-х заметно сместились от историко-культурной риторики к практическому сотрудничеству сразу по нескольким направлениям: транспортные коридоры, энергетика, инвестиции и оборонно-технологическая кооперация.

Это видно уже по официальным документам. В мае 2022 года Астана и Анкара подняли отношения до уровня расширенного стратегического партнерства. В повестку вошли не только культура и образование, но и транспорт, кибербезопасность, оборона, совместное производство, энергетика и цифровизация.

В апреле 2026 года межправительственная комиссия уже обсуждала искусственный интеллект, развитие Среднего коридора, киберсовет в рамках Организации тюркских государств и совместные инфраструктурные проекты.

Меняется и сама Организация тюркских государств. После переименования в 2021 году и принятия стратегии "Тюркский мир – 2040" организация постепенно уходит от исключительно культурно-символической повестки и усиливает координацию в транспорте, инвестициях, цифровизации, чрезвычайном реагировании и отдельных вопросах безопасности.

Однако говорить о полноценном надгосударственном союзе пока рано. У ОТГ нет общего рынка, единой валюты, наднационального регулятора или коллективной оборонной системы.

На ближайшую перспективу реалистичнее выглядят более практичные шаги: цифровизация торговли, сопряжение портов, совместные инвестиционные фонды, промышленная кооперация, киберкоординация и развитие транскаспийской логистики.

Для Казахстана это не отказ от многовекторной политики, а ее новая форма. В 2025 году Турция оставалась важным, но не доминирующим направлением казахстанской внешней торговли. Среди экспортных партнеров ее доля составила 4,9%, уступая Италии, Китаю, России и Нидерландам.

Это означает, что Астана рассматривает Анкару и Организацию тюркских государств как дополнительный канал диверсификации, а не как замену отношениям с Россией, Китаем, Европейским союзом или Западом.

Ключевые этапы сближения Казахстана и Турции

Ниже – основные этапы, которые удалось верифицировать по официальным и первичным документам.

Цифры, которые показывают масштаб сотрудничества

На апрель 2026 года в Казахстане было зарегистрировано более 5 тысяч предприятий с турецким капиталом, а совместный проектный портфель оценивался более чем в 170 инициатив на 9,5 млрд долларов.

По данным правительства Казахстана, за последние 20 лет турецкие инвестиции превысили 6 млрд долларов. Только в 2025 году было привлечено около 390 млн долларов.

Отдельный блок уже реализуемых проектов составляет 98 инициатив на 4 млрд долларов. Еще 50 проектов на 3,9 млрд долларов находятся на стадии реализации.

От романтики к прагматике

Если ранний этап отношений строился вокруг идеи культурной близости, то нынешний этап – это уже расчет на логистику, рынки, инвестиции и транзит.

В документах 2022 года Казахстан и Турция официально закрепили среди приоритетов оборону, безопасность, транспорт, информационные технологии, кибербезопасность, энергетику, сельское хозяйство и совместное производство.

Язык "братства" не исчез, но перестал быть главным содержанием политики.

Особенно заметно это по инфраструктурным проектам. Турция рассматривает Средний коридор как часть маршрута между Центральной Азией и Европой через Каспий и Южный Кавказ.

Для Анкары это возможность закрепить за собой роль ключевого транзитного узла между Азией и Европой. Для Казахстана – шанс диверсифицировать экспортные и транспортные маршруты.

В 2025 году перевозки между странами достигли 6,4 млн тонн, а сроки доставки по Среднему коридору сократились до 13 дней.

Энергетика добавляет этому партнерству еще один уровень глубины. В первом полугодии 2025 года Казахстан увеличил поставки нефти по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан на 12% – до 785 тыс. тонн.

Однако, по данным казахстанских источников за 2025 год, только 5,9% всего нефтяного экспорта страны обходило российские порты. Это показывает, что турецкое направление становится важным элементом диверсификации, но пока не сопоставимо по масштабу с российскими маршрутами.

Почему Турция делает ставку на Казахстан

Для Турции Казахстан – не просто "братская страна", а ключевой партнер в Центральной Азии.

Во-первых, Казахстан остается крупнейшей экономикой региона. Во-вторых, республика является важнейшим звеном Среднего коридора и транскаспийской энергетики. В-третьих, Казахстан активно открывает рынок для турецкого капитала не только в строительстве, но и в промышленности, логистике, фармацевтике и агропроме.

Хорошо видно, как меняется сама структура сотрудничества. В 2025 году стороны подписали пакет соглашений более чем на 490 млн долларов. Среди них – глубокая переработка зерна и бобовых в Астане на 320 млн долларов, логистические центры в Шымкенте, Астане и Алматы на 75 млн долларов, мультимодальный центр в Актобе на 25 млн долларов и фармацевтическое производство в Туркестанской области на 70 млн долларов.

Кроме того, в январе 2025 года было подписано соглашение о строительстве тепличного комплекса в Шымкенте стоимостью 650 млн долларов и создании 5 тысяч рабочих мест. Это уже не "мягкая сила" 1990-х годов, а полноценная промышленная кооперация.

Что ждет ОТГ и союз Казахстана с Турцией

Сегодня Организация тюркских государств уже выходит за рамки исключительно гуманитарного проекта. У организации есть стратегия "Тюркский мир – 2040", транспортная повестка, Тюркский инвестиционный фонд и механизмы координации в сфере чрезвычайных ситуаций. Однако до полноценного союза по модели Европейского союза организация пока не доросла.

Наиболее реалистичный сценарий – постепенная экономическая интеграция через транспорт, инвестиции, цифровизацию и киберкоординацию. При этом идея общей валюты или полноценного военно-политического союза остается маловероятной. Экономики стран ОТГ слишком различаются по масштабу, валютным режимам и внешнеполитическим интересам.

В ближайшие 5–7 лет наиболее вероятно усиление сотрудничества в транзите, агропереработке, фармацевтике, оборонной промышленности, кибербезопасности и проектах в сфере искусственного интеллекта.

Еще в 2022 году Казахстан и Турция объявили о намерении развивать совместное производство в оборонной промышленности, включая беспилотники ANKA. Это означает, что военно-технологическое сотрудничество перестало быть закрытой темой.

В долгосрочной перспективе союз Казахстана и Турции, вероятнее всего, станет частью большой евразийской системы взаимосвязанности, где ОТГ будет играть роль координационной платформы, Средний коридор – транспортного каркаса, а совместные проекты – промышленного двигателя интеграции. Но у этого процесса есть и ограничения. Турция важна для Казахстана, однако Россия и Китай по-прежнему глубже встроены в торговлю, энергетику и инфраструктуру страны.

Кроме того, внутри самой ОТГ сохраняется серьезная асимметрия экономик и политических систем. Поэтому в обозримом будущем речь, скорее всего, будет идти не о "тюркском союзе", а о постепенной секторальной интеграции – без отказа Казахстана от многовекторной политики.