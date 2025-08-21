В Астане прошла премьера фильма "Ароматное сердце", посвящённого теме трансплантации и донорства, передает BAQ.KZ.

Картина поднимает актуальные и глубокие темы: буллинг, семейные травмы, возможность перемен и поддержку близких. Главный герой фильма — Самат, бывший тиран и осуждённый преступник. Однако после пересадки сердца он начинает меняться. В нём пробуждаются новые чувства, непривычные желания и неожиданное сочувствие к другим. Его родные и близкие в недоумении: что произошло? Ответ они находят, узнав больше о доноре сердца — скромном школьном учителе.

Режиссёром-постановщиком выступил Максим Кодаров, режиссёром — Елена Бегайдарова. В главных ролях снялись: Ержан Нурымбет, Айнур Бермухамбетова, Тагир Мирзадинов.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и Государственного центра поддержки национального кино.

"Ароматное сердце" выйдет в широкий прокат 21 августа.