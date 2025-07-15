Жители одного из жилых домов на проспекте Республики в Астане пожаловались на скопление бездомных возле дома №57. По их словам, ситуация длится уже несколько месяцев: люди без определённого места жительства пьют, шумят, пугают прохожих и ломают имущество, передает BAQ.KZ.

"Их больше 10–15 человек. Пьют, ругаются, ломают скамейки. В состоянии алкогольного опьянения выбегают на дорогу и танцуют. Дети боятся выходить на улицу", — говорится в обращении, опубликованном в соцсетях.

По результатам проверки, сотрудники полиции УП района Сарыарка доставили указанных лиц в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации акимата г. Астаны.

Комментаторы в соцсетях разделились:

"Молодые, могли бы работать",

"Полиция рядом, но никто не реагирует",

"Нужны трудовые лагеря для таких — пусть работают",

"Они ещё и в парке Пушкина ночуют, рядом с жилыми домами".

В апреле мы писали о том, что в Павлодаре бездомные обосновались на кладбище и превратили его в мусорную свалку.