Астанчане пожаловались на бомжей у проспекта Республики
Полиция отреагировала на жалобу жителей.
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Жители одного из жилых домов на проспекте Республики в Астане пожаловались на скопление бездомных возле дома №57. По их словам, ситуация длится уже несколько месяцев: люди без определённого места жительства пьют, шумят, пугают прохожих и ломают имущество, передает BAQ.KZ.
"Их больше 10–15 человек. Пьют, ругаются, ломают скамейки. В состоянии алкогольного опьянения выбегают на дорогу и танцуют. Дети боятся выходить на улицу", — говорится в обращении, опубликованном в соцсетях.
По результатам проверки, сотрудники полиции УП района Сарыарка доставили указанных лиц в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации акимата г. Астаны.
Комментаторы в соцсетях разделились:
- "Молодые, могли бы работать",
- "Полиция рядом, но никто не реагирует",
- "Нужны трудовые лагеря для таких — пусть работают",
- "Они ещё и в парке Пушкина ночуют, рядом с жилыми домами".
В апреле мы писали о том, что в Павлодаре бездомные обосновались на кладбище и превратили его в мусорную свалку.
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