Астанчане вывесили тысячу флагов в честь Дня Республики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане на балконах многоэтажных жилых домов и зданиях вывесили порядка 1000 государственных флагов в рамках челленджа "Менің Қазақстаным!", передает BAQ.KZ.
Патриотическая акция проводится ежегодно. Она вызывает добрые эмоции не только у жильцов украшенных домов, но и у прохожих, гуляющих по улицам столицы.
Астанчане положительно отреагировали и присоединились к акции.
"Каждый год с семьей участвуем в этом челлендже, вывешиваем флаг на балконе. Это просто, но очень символично. Когда видишь, как над городом развивается столько флагов, чувствуешь гордость за свою страну", — поделилась жительница района Сарыарка.
Напомним, что в соответствии с правилами о размещении государственных символов РК, граждане имеют право использовать государственный флаг на зданиях и балконах своих домов в целях выражения патриотических чувств и поддержки национальных достижений.
При этом необходимо соблюдать установленные стандарты использования государственных символов.
Самое читаемое
- Какие выплаты получат казахстанцы ко Дню Республики
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану
- Военные не могут накопить на жилье: Минобороны призывает снизить ставки