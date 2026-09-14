Астанчанин получил 5 лет за стрельбу из газового пистолета
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Житель столицы получил пять лет лишения свободы за хулиганство с применением газового пистолета.
Что произошло
По информации прокуратуры города, инцидент произошел ночью во время конфликта между несколькими людьми.
Мужчина достал газовый пистолет и дважды выстрелил в воздух. После этого он сделал еще один выстрел в сторону одного из участников конфликта.
Потерпевший успел скрыться, поэтому избежать попадания пули ему удалось.
Какое решение вынес суд
В суде государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.
Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением оружия и назначил ему пять лет лишения свободы.
В надзорном органе напомнили, что за грубое нарушение общественного порядка с применением или угрозой применения насилия, а также использованием оружия предусмотрена уголовная ответственность.
В зависимости от обстоятельств такое преступление может повлечь до семи лет лишения свободы.
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