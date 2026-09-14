Житель столицы получил пять лет лишения свободы за хулиганство с применением газового пистолета.

Что произошло

По информации прокуратуры города, инцидент произошел ночью во время конфликта между несколькими людьми.

Мужчина достал газовый пистолет и дважды выстрелил в воздух. После этого он сделал еще один выстрел в сторону одного из участников конфликта.

Потерпевший успел скрыться, поэтому избежать попадания пули ему удалось.

Какое решение вынес суд

В суде государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением оружия и назначил ему пять лет лишения свободы.

В надзорном органе напомнили, что за грубое нарушение общественного порядка с применением или угрозой применения насилия, а также использованием оружия предусмотрена уголовная ответственность.

В зависимости от обстоятельств такое преступление может повлечь до семи лет лишения свободы.