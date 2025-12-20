Житель столицы Айткен Азамат удостоен государственной награды за проявленное мужество и решительные действия при спасении человека на воде, передаёт BAQ.KZ.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенанта Чингиса Аринова, он награждён медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін". Награда вручена за спасение мужчины, провалившегося под лёд реки Есиль.

Во время прогулки Айткен Омарулы услышал крики о помощи и без промедления бросился спасать тонущего человека. Благодаря его смелым и оперативным действиям удалось спасти жизнь мужчине 1963 года рождения.

В торжественной обстановке медаль герою вручил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Марат Кульдиков, отметив гражданскую ответственность и отвагу спасителя.