Астанинские школьники создали "Эко-фонтан" на солнечной энергии
Ученики школы-лицея разработали солнечный фонтан для городских парков.
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В летнем этнолагере школы-лицея №38 имени Алимхана Ермакова в Астане был представлен уникальный школьный экологический проект — "Эко-фонтан", передает BAQ.KZ.
Проект стал наглядным примером синтеза инженерного подхода (STEAM) и экологического воспитания. Главная идея — бережное отношение к природе через инновации.
"Эко-фонтан" представляет собой систему, перерабатывающую воду по замкнутому циклу. Насос, питаемый солнечной энергией, обеспечивает движение воды, не допуская её потерь. Устройство оформлено декоративными деревьями, растениями и камнями, гармонично вписываясь в ландшафт и подчеркивая эстетическую ценность проекта.
"Этот проект помогает формировать у детей не только знания, но и личную ответственность за природу", — рассказала автор проекта, педагог Анель Кенжехан.
Школьники объяснили ценность своей идеи через три ключевых направления: экономия воды, энергоэффективность и развитие экологической культуры.
"Эко-фонтан" может быть установлен на территории школ, в парках или общественных зонах. Он не только украсит пространство, но и станет учебным пособием — наглядным примером работы возобновляемых источников энергии.
Подобные проекты способствуют развитию у школьников навыков устойчивого мышления и экологической инициативы. В будущем они могут стать основой для масштабных городских решений в сфере "зелёной" инфраструктуры.
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