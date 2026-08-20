«Город летающих фасадов»: дело Улданы Мырзуан подняло вопрос безопасности домов

Руководитель ассоциации ОСИ Ерлан Карбаев прокомментировал судебный процесс по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан и заявил о необходимости системного технического обследования многоквартирных домов за счет государства, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Карбаева, ответственность за строительные дефекты, допущенные при возведении дома, нельзя автоматически возлагать на председателей ОСИ. Он утверждает, что причиной обрушения фасада дома, фигурирующего в уголовном деле, стало его неправильное крепление.

«Мы не должны отвечать за ошибки застройщика, за то, что они неправильно построили дом, неверно прикрепили фасад. На сегодняшний день, насколько нам известно, экспертиза показала, что обрушение фасада произошло из-за того, что фасад был неверно прикреплен к стене. Если председатель ОСИ не знает, что происходит с фасадом, как она будет за него отвечать? У нее нет профильного образования, она не специалист», – заявил Ерлан Карбаев.

Отдельной проблемой он назвал стоимость технического обследования зданий. По словам главы ассоциации, она может составлять от 2,5 млн до 10 млн теңге, при этом собственники квартир не всегда готовы собирать дополнительные средства.

Карбаев считает, что техническое обследование многоквартирного жилого фонда должно проводиться при непосредственном участии государства.

«Если жители сами отказываются собирать целевой сбор для того, чтобы сделать техническую экспертизу, а она стоит от 2,5 до 10 миллионов теңге, где они возьмут такие деньги? На сегодняшний день законодательно закреплено, что техническую экспертизу должна проводить жилищная инспекция. Но, к сожалению, в бюджет средства на это не закладываются», – сказал он.

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Комментируя ситуацию с Сауле Жубаниязовой, которая проходит подсудимой по делу о гибели Улданы Мырзуан, Карбаев обратил внимание на непродолжительный срок ее работы председателем ОСИ.

«Самый главный момент – Сауле работала всего три месяца председателем. За это время как она могла узнать, что упадет фасад? Как она могла вообще это предположить? Вот за это мы переживаем в первую очередь», – отметил руководитель ассоциации.

По его словам, представители ОСИ проводят визуальные осмотры домов, однако без профильных знаний и специального обследования обнаружить скрытые дефекты невозможно. Карбаев утверждает, что ранее выявленные проблемы над первым подъездом дома были устранены, тогда как обрушение произошло в районе второго подъезда, где, по его словам, визуально трещин не наблюдалось.

Руководитель ассоциации также заявил, что проблема состояния фасадов актуальна для многих жилых домов Астаны. По его словам, представители ОСИ обращались по этому вопросу в различные государственные органы.

«Мы обращались практически во все органы – в акимат, Министерство промышленности и строительства. Но все спускается в местный исполнительный орган, который ссылается на отсутствие бюджета для проведения технического обследования многоквартирного жилого фонда. Мы просим депутатов Курултая на законодательном уровне решить этот вопрос, чтобы было проведено государственное техническое обследование всего многоквартирного жилого фонда во избежание следующих трагедий», – заявил Карбаев.

Говоря о причинах подобных ситуаций в целом, глава ассоциации возложил основную ответственность на застройщиков, допускающих, по его мнению, нарушения при строительстве, а также указал на роль жилищных инспекций и местных исполнительных органов в контроле за состоянием домов.

При этом позиция Ерлана Карбаева является мнением руководителя ассоциации ОСИ. Обстоятельства обрушения фасада дома и степень ответственности подсудимой по делу о гибели Улданы Мырзуан устанавливаются судом.