Финал главной стартап-битвы AI & Digital Bridge 2026: определены победители Astana Hub Battle

В этом году за призовой фонд в размере 100 тыс долларов боролись 50 стартапов из стран Центральной Евразии. Победителей определили в четырех номинациях.

«Astana Hub Battle - одно из самых ожидаемых событий форума, которое ежегодно привлекает технологических предпринимателей из разных стран. В 2026 году на участие в конкурсе поступило 292 заявки из США, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Малайзии и других стран. Мы видим, что сегодня стартапы создают конкурентные решения в сфере искусственного интеллекта, медицины, образования, финтеха и других направлениях. Такие проекты формируют экономику знаний, создают рабочие места и помогают превращать инновационные идеи в востребованные продукты», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Общий призовой фонд Astana Hub Battle 2026 составил $100 тысяч. Кроме того, партнеры конкурса предоставили участникам дополнительные технологические ресурсы: Kazakhtelecom — GPU-ресурсы на сумму $25 тысяч, Yandex Kazakhstan — облачные ресурсы на сумму 10 млн тенге для дальнейшего развития и масштабирования проектов.

В состав жюри финала вошли заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, CEO Higgsfield AI Алекс Машрабов, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, Инвестор SpaceX и основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар и основатель венчурной экосистемы MA7 Ventures Мурат Абдрахманов.

В полуфинал прошли 50 проектов, из которых 14 были отобраны для финала: CYBERPACK.AI, Aman, MYupgrade, Hi Doctor, Astana Dynamics, BEST Vision, Spacelab, Welcome Video AI, NCSpeech, Pulsar AI, AuaSense, M3TRIQ, Behype и Resti.

По итогам Astana Hub Battle 2026 победителями стали четыре стартапа, каждый из которых получил по $25 тыс.: CYBERPACK.AI одержал победу в номинации Impact Maker, NCSpeech — в номинации Market Shaper, Astana Dynamics — в номинации Growth Engine, а Aman — в номинации Investor’s Choice.

Кроме того, Aman получил дополнительный грант в размере $200 тыс. от MA7 Ventures. Партнеры конкурса также предоставили технологические ресурсы отдельным командам: Pulsar AI получил от Yandex Kazakhstan облачные ресурсы на сумму 10 млн тенге, а M3TRIQ — GPU-ресурсы от Kazakhtelecom на сумму $25 тыс.

«Для нашей команды эта победа — подтверждение того, что мы создаем продукт, который действительно решает важную задачу. Astana Hub Battle дал нам возможность представить решение широкой аудитории, получить обратную связь от экспертов и увидеть новые возможности для его развития. Следующий шаг — масштабировать продукт и расширять его применение», — отметил Сабыржан Мустафин, основатель CYBERPACK.AI, победителя в номинации Impact Maker.

Astana Hub Battle ориентирован на стартапы с готовым продуктом на стадиях MVP или PMF. В 2026 году конкурс привлек 292 заявки из 14 стран, включая стартапы из США, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Малайзии и других стран.

«Участие в Astana Hub Battle позволило нам посмотреть на продукт с новой стороны, пообщаться с экспертами и потенциальными партнерами и лучше понять возможности для дальнейшего развития. Эта победа мотивирует нас двигаться быстрее, развивать технологию и предлагать рынку новые решения», — отметил Дмитрий Санджиев, основатель NCSpeech, победителя в номинации Market Shaper.

AI & Digital Bridge 2026 прошел в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и стал центральным международным событием AI MONTH — месяца мероприятий, объединяющего инициативы в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий, предпринимательства и развития человеческого капитала.

«Для нас эта победа — важный этап в развитии проекта. Сейчас мы сосредоточены на росте, привлечении новых клиентов и выходе на новые рынки. Возможности и контакты, которые мы получили на Astana Hub Battle, помогут нам ускорить этот процесс и сделать следующий шаг в масштабировании компании», — отметил Канат Тажихан, основатель Astana Dynamics, победителя в номинации Growth Engine.

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступили Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Акиматом города Астаны.

«Astana Hub Battle дал нам возможность представить проект инвесторам, получить профессиональную обратную связь и установить новые деловые контакты. Для стартапа особенно важно найти партнеров, которые верят в потенциал продукта и готовы вместе с командой развивать его дальше. Мы рассчитываем использовать полученные возможности для дальнейшего роста и выхода на международные рынки», — отметила Аружан Меде, основатель Aman, победителя в номинации Investor’s Choice.

Проведение AI & Digital Bridge 2026 обеспечено за счет спонсорских средств при поддержке партнеров форума.