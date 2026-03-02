Инцидент на нефтеналивном терминале «Шесхарис» в порту Новороссийска не повлиял на добычу и экспорт казахстанской нефти. Поставки продолжаются в штатном режиме, нарушений в работе экспортной инфраструктуры не зафиксировано, передает корреспондент BAQ.KZ.

«По имеющейся на текущий момент информации, инцидент на нефтеналивном терминале "Шесхарис" в порту Новороссийск не повлиял на производственные показатели казахстанских нефтедобывающих предприятий. Добыча и экспорт казахстанской нефти продолжаются в штатном режиме, нарушений в работе экспортной инфраструктуры, задействованной для поставок казахстанской нефти, не зафиксировано», — сообщили в Министерстве энергетики.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем и мониторинг продолжается.

«Министерство энергетики осуществляет мониторинг ситуации во взаимодействии с профильными организациями и операторами инфраструктуры. Мы находимся в постоянном контакте с участниками рынка и отслеживаем все возможные изменения, которые могут повлиять на экспортные поставки», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что морской порт Новороссийска подвергся атаке. По данным ряда источников, на терминале «Шесхарис» были повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров.

Перевалочный нефтекомплекс «Шесхарис» считается одним из крупнейших на юге России и одним из самых мощных в Европе. Он является конечной точкой магистральных нефтепроводов, по которым нефть поступает из различных регионов России, а также из Казахстана и Азербайджана, после чего отправляется на экспорт морским транспортом.

Несмотря на произошедший инцидент, в Казахстане заявляют, что на текущий момент поставки нефти продолжаются без перебоев, а добыча и экспортная логистика функционируют в обычном режиме.