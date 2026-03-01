В Атырау семь городских остановок передали в доверительное управление предпринимателям сроком на 10 лет, передает BAQ.KZ.

Один из первых, кто взялся за это дело, – Айдар Джумиян. В 2020 году он получил участок в микрорайоне Нурсая и вложил 20 млн тенге в строительство. Сегодня его остановка не похожа на обычное место ожидания автобуса. Это три блока: уличная зона для пассажиров, теплый павильон и небольшой рядом расположенный цветочный магазин.

– Кроме этого, мы получили ещё две остановки в доверительное управление: бумажная работа по ним только что завершилась, и весной приступим к строительству ещё двух остановок в микрорайоне Геолог. В целом, для предпринимателей срок в 10 лет выгоден: за это время можно рассчитать, сколько средств потребуется, и насколько качественно можно построить объект. Это неплохой период времени, за который окупаемость и все капитальные инвестиции должны быть оправданы. Мы сами выращиваем и реализуем цветы по всему городу, поэтому для нас это очень удобно. Люди, ожидающие автобус, заходят в магазин: кто-то выбирает покупку для себя, кто-то просто наслаждается видом цветов, – говорит Айдар Джумиян.

По словам Гульжан Кулбаевой, заместителя руководителя городского отдела финансов, управляющих выбирали через открытый конкурс на e-qazyna.kz.