Высшая аудиторская палата завершила государственный аудит использования бюджетных средств, выделенных на развитие науки, передает BAQ.KZ.

Результаты проверки были рассмотрены на заседании с участием министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, руководителей подведомственных организаций и представителей других госорганов.

Аудит выявил несколько ключевых проблем:

Несмотря на рост бюджета науки до 219 млрд тенге, доля средств, направляемых на научные исследования и опытно-конструкторские работы, остаётся недостаточной. Отмечена необходимость активизации внедрения научных разработок в реальный сектор экономики.

Цели государственной политики в сфере науки не полностью отражены в планах Министерства науки и высшего образования. Недостаточно выстроено взаимодействие с отраслевыми органами, что создаёт риски для внедрения научных разработок.

Зафиксированы случаи участия членов советов сразу в нескольких проектах, отсутствие ответственности за одобренные проекты с нарушениями и за прекращение финансирования ранее одобренных проектов.

Объявление научных конкурсов и проведение экспертизы проектов часто задерживалось — в отдельных случаях более чем на 500 дней.

Мониторинг научных проектов велся без должной результативности: проекты с замечаниями всё равно получали финансирование.

Из 42 завершённых проектов Фонда науки 42 не достигли плановых объёмов продаж, по 8 проектам продукция не выпускалась вовсе.

Выявлены факты нецелевого использования средств и завышения стоимости закупок.

В целом аудит выявил финансовые нарушения на сумму 1,7 млрд тенге. Неэффективное планирование средств оценено в 24,2 млрд тенге, неэффективное использование — в 42,5 млрд тенге.

По отдельным фактам материалы будут направлены в правоохранительные органы.