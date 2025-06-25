Аукционы ВИЭ привлекли в Казахстан более 260 компаний из 14 стран
Казахстан делает ставку на прозрачную конкуренцию.
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В Казахстане продолжается внедрение рыночных механизмов в сфере возобновляемой энергетики, передает BAQ.KZ. Как сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на площадке СЦК, после запуска в 2018 году системы аукционной торговли в сектор ВИЭ в страну привлечено свыше 260 компаний из 14 государств, передаёт BAQ.KZ.
"В этом году впервые проведён аукцион по строительству ветровой электростанции мощностью 1000 МВт. Причем цена на электроэнергию от ВЭС оказалась ниже, чем у среднего поставщика. Стабильность поставок обеспечит система аккумуляторов. Мы продолжаем развивать этот механизм и разрабатываем новые проекты", - сообщил Есимханов.
Казахстан делает ставку на прозрачную конкуренцию и устойчивое развитие, расширяя присутствие иностранных инвесторов в "зеленом" секторе.
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