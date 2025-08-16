Сегодня в Уральске начал свою работу одно из значимых событий в сфере сельского хозяйства – первый Международный форум "AUYL FEST. Овцеводство – 2025", передает BAQ.KZ.

В работе форума участвуют не только отечественные эксперты, но и международные гости, ученые и специалисты в сфере сельского хозяйства из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Венгрии, Франции и Исламской Республики Иран.

В рамках форума будут широко обсуждены вопросы повышения качества продукции овцеводства, внедрения новых технологий, инновационных подходов в животноводстве, экологической устойчивости и расширения экспортного потенциала.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своих выступлениях уделяет особое внимание повышению потенциала села и объявил 2025 год "Годом рабочих профессий". Эта инициатива направлена на повышение статуса трудового человека, а также на придание нового импульса сфере реального производства и системе профессионально-технического образования", – отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

В рамках Международного форума "AUYL FEST. Овцеводство – 2025" будут организованы научно-практические конференции, выставки и площадки для обмена опытом.

Главная цель форума – укрепление сотрудничества в аграрной сфере и повышение конкурентоспособности отечественного овцеводства путем внедрения современных технологий.