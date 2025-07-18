Город Актау на протяжении нескольких суток сталкивался с отключениями света, передает BAQ.KZ. Жители жаловались в соцсетях, записывали видео, а в некоторых районах даже перекрывали дороги. 17 июля стало известно, что произошла авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), ключевом предприятии, обеспечивающем регион электричеством и пресной водой.

Как сообщили в акимате Мангистау, третья энергогенерирующая установка предприятия дважды выходила из строя за последнюю неделю. Причина — сильный износ оборудования. Сейчас блок отключён и проходит охлаждение, без которого невозможно провести даже базовую диагностику. Процесс займет ещё несколько дней. По словам генерального директора МАЭКа Кенеса Уракова, второй энергоблок, ранее прошедший капитальный ремонт, уже начал запуск в тестовом режиме и, как ожидается, выйдет на полную мощность.

Официально власти утверждают, что ограничения касаются только промышленных объектов. Однако местные жители продолжают жаловаться на отключения в жилом секторе, отсутствие воды, а также жару в квартирах без кондиционеров.

66% электросетей в Актау проходят под землёй, и большая часть была построена ещё в советское время. Общая протяжённость — около 75 километров, и они требуют капитального ремонта. Средства на закупку материалов уже выделены, но кабели и провода поставляются из-за рубежа, что требует времени, — прокомментировал аким Мангистау Нурдаулет Килыбай.

МАЭК остаётся единственным комплексом, обеспечивающим Актау как электроэнергией, так и питьевой водой — сбои в его работе угрожают сразу нескольким критически важным инфраструктурам. По словам главы региона, работы по модернизации предприятия начнутся сразу после получения комплектующих.