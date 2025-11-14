Аким Алатауского района Данияр Кырыкбаев прокомментировал ситуацию с отключением электроэнергии, передаёт BAQ.KZ.

"Авария затронула магистральные сети высокого напряжения, поэтому восстановление подачи электроэнергии требует времени, — заявил аким Алатауского района Данияр Кырыкбаев. — Специалисты работают усиленно, чтобы восстановить электроснабжение безопасно и надёжно".

Напомним, отключение произошло 13 ноября около 18:00 на высоковольтных линиях 110 кВ №124А и №101А, из-за чего часть микрорайонов осталась без света. К 00:15 полностью восстановили линию Л-101А, что позволило вернуть электричество в некоторые районы.

Утром 14 ноября свет подали в микрорайоны Саялы, Акбулак, Зерделі, а также в ЖК Софья, Арена Парк и частично в ЖК Аккент и ЖК Дарабоз. Без электроснабжения остаются Теректы, Алгабас, Нуркент и отдельные дома в Аккенте и Дарабозе.

Сегодня в 11:50 специалисты обнаружили повреждение подземной кабельной линии. На месте ведутся земляные работы, после которых бригады приступят к замуфтованию и восстановлению линии.

Полное восстановление подачи электричества планируется до 18:00.