4 июня 2025 года на 653-м километре платной автодороги I-б категории по направлению Тараз – Шымкент, в районе населённого пункта Келтемашат (Тюлькубасский район Туркестанской области), произошло ДТП с участием крупногабаритного грузового автомобиля марки Shacman. Транспортное средство имело нестандартные габариты: длина — 43,8 м, ширина — 5,2 м, высота — 5,2 м, масса — 124,8 т, передает BAQ.KZ.

На Машатском перевале у тяжеловоза отказала тормозная система. Водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик перекрыл обе полосы движения и повредил 220 погонных метров колесоотбойного ограждения. Пострадавших нет.

На данный момент движение организовано по одной полосе. Ведутся восстановительные работы. Дорожное покрытие сухое, знаки установлены в соответствии с требованиями.

Как сообщили в филиале АО "НК "ҚазАвтоЖол" по Туркестанской области, разрешение на проезд данному транспортному средству не выдавалось. Его габариты превышали нормативы, установленные для движения по дорогам общего пользования.

АО "НК "ҚазАвтоЖол" напомнило перевозчикам о важности соблюдения правил транспортировки крупногабаритных грузов. Игнорирование норм не только нарушает законодательство, но и представляет серьёзную угрозу безопасности дорожного движения.