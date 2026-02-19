17 февраля жители села Алга Махамбетского района Атырауской области собрались на сход и записали коллективное обращение к местным властям. По словам сельчан, их многочисленные обращения в акимат в течение последних лет остаются без конкретных решений, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В социальной сети опубликовано видео, на котором жители Алги жалуются на проблемы. Основные претензии сельчан касаются аварийного состояния школы, отсутствия полноценного спортивного комплекса и дома культуры, а также нехватки объектов социальной инфраструктуры.

По словам сельчан, здание школы, построенное в 1905 году, находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует современным требованиям. При численности населения села около 2040 человек дети вынуждены учиться в старом здании, которое, как утверждают жители, может представлять угрозу безопасности.

«Мы хотим нормальную школу для наших детей. В селе много талантливых ребят – они занимаются домброй, танцами, спортом, ездят на конкурсы, но сегодня все кружки закрыты из-за аварийных зданий», – заявили жители.

Также местные сообщили, что дом культуры, построенный в 1957 году, признан аварийным. В прошлом он был культурным центром села, однако сейчас не используется по назначению. Аналогичная ситуация сложилась и со спортивной инфраструктурой: жители выступают против строительства модульного ФОКа, настаивая на возведении полноценного спортивного комплекса.

Также они заявили, что берегоукрепительные работы по предотвращению паводков, начатые в 2021 году, до сих пор не завершены. Сельчане утверждают, что не располагают информацией о сумме выделенных средств и фактическом объёме выполненных работ.

Позиция акимата

Аким Махамбетского района Атырауской области Расул Тулегенов прокомментировал обращения жителей села Алга.

По его словам, по школе предложено строительство 250-местной пристройки, вопросы детского сада, дома культуры и спортивного комплекса находятся в проработке, а работы по укреплению берега, начатые в 2021 году, продолжаются.