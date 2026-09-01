Кто получит новые квартиры в Астане до конца года

В Астане продолжается работа по переселению жителей аварийных домов. На сегодняшний день от собственников и нанимателей принято 520 документов. Из 25 аварийных домов, включенных в план на этот год, переселение по 22 уже завершено, жителей оставшихся трех общежитий планируют расселить до конца года. Об этом Управление жилья и жилищной инспекции Астаны сообщило в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

По данным управления, в 2026 году планируется переселить жителей 25 аварийных домов в районах «Сарыарка» и «Байконыр» в 675 квартир.

На сегодняшний день работы по переселению жителей 22 аварийных домов завершены. Им предоставлено 158 квартир.

Оставшиеся три объекта - аварийные общежития. Переселение их жителей запланировано на четвертый квартал 2026 года.

В следующем году масштабы этой работы планируется расширить. В 2027 году предусмотрено переселение жителей 29 аварийных домов в 745 квартир.

При этом конкретные сроки получения нового жилья зависят от наличия готового жилищного фонда. В управлении уточнили, что переселение проводится по мере поступления квартир в коммунальную собственность.

В настоящее время от собственников и нанимателей жилья в аварийных домах принято 520 документов.

Новое жилье предоставляется на основании правоустанавливающих документов жителей и в пределах сформированного жилищного фонда. Каждый случай рассматривает комиссия по реализации проекта реновации жилищного фонда при акимате Астаны.

Жители, не согласные с решением комиссии, могут оспорить его в судебном порядке.

Согласно официальным данным, в рамках проекта реновации жилищного фонда на 2023-2029 годы в столице планируется переселить жителей 206 аварийных домов в 4 710 квартир.

Из них 104 дома расположены в районе «Байконыр», 82 - в районе «Сарыарка», 12 - в районе «Сарайшык», пять - в районе «Есиль» и еще три - в районе «Алматы».

В целом с 2013 года в Астане расселили 341 аварийный дом, новым жильем обеспечили 6 145 семей.

В управлении также напомнили, что признание дома аварийным не освобождает собственников от обязанности по его содержанию. До фактического переселения жители обязаны обеспечивать безопасное состояние своих квартир и общего имущества дома.